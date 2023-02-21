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達美樂外帶9吋披薩129元！全台門市捐出1周營業額1％助土敘重建

▲▼台灣達美樂將捐出一周營業額1%救助土敘重建，同步還有外帶9吋披薩129元活動。（圖／業者提供）

▲台灣達美樂將捐出一周營業額1%救助土敘重建，同步還有外帶9吋披薩129元活動。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

達美樂號召消費者一起為土耳其、敘利亞震災重建盡一份力，即日起為期一周，台灣達美樂將捐出全台183家門市一周營業額的1%。同步即日起至2/24還推出外帶9吋披薩一個129元，共7種口味可選，讓大家省荷包吃披薩，也能同步做公益。

達美樂行銷公關部表示，土敘震災發生後，台灣達美樂營運策略發展中心即開始構思如何為土敘震災盡一份心力，經過多方協調並聯繫相關合作單位確認後，展開為期一周(2/20~2/26)的善款募捐。全台183家門市將捐出一周營業額的1%，讓所有享用達美樂披薩的消費者也同步作善心捐善款，支持土敘重建。此次善款將透過與基督教救助協會 (CCRA)合作，將達美樂消費者的愛心專送給土耳其及敘利亞災民。

▲▼台灣達美樂將捐出一周營業額1%救助土敘重建，同步還有外帶9吋披薩129元活動。（圖／業者提供）

▲台灣達美樂將捐出一周營業額1%救助土敘重建，同步還有外帶9吋披薩129元活動。（圖／業者提供）

因應善款募捐，達美樂即日起到2/24推出期間限定的「外帶9吋披薩一個129元」活動，讓所有消費者輕鬆吃、放心捐。共有7種口味可任選，包括夏威夷、道地美國、加州BBQ雞肉、闔家歡四喜、超值四喜、美式經典四喜、皇家白醬彩蔬。不過優惠不可與其他優惠折扣併用，若要換購餅皮需另加價。

另外，必勝客近來也推出「大比薩買一送三」優惠，即日起至2/28，單點大比薩就再送一份比薩（外帶送大比薩、外送送小比薩）、「旋風肉桂捲(5入)」或「黃金和風鱈魚塊(5入)，還有1.25L可樂。但提醒消費者，輕鬆點比薩、奢華加貝烏金鮑魚比薩、莫札瑞拉嫩雞比薩不適用此活動；另外必勝客金門店、台北信陽店、板橋車站店、左營車站店不適用。

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