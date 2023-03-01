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天馬茶房緝菸事件非228主因？　蔡詩萍：蔣萬安描述是「歷史事實」

▲▼台北市文化局長蔡詩萍。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市文化局長蔡詩萍。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安28日出席228紀念活動時表示，身為台北市長，深深為76年前發生在台北大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件，進而導致全台228事件致歉；但228國家紀念館晚間澄清，天馬茶房緝菸事件並非為引發228事件的主因。對此，台北市文化局長蔡詩萍表示，蔣萬安描述的是歷史事實。

台北市政府1日上午進行市政會議，文化局長蔡詩萍於會議前受訪，針對228國家紀念館稱天馬茶房緝菸事件非引發228事件主因，蔡詩萍先澄清，228國家紀念館屬於中央，不是台北市協辦或指導單位。

蔡詩萍表示，228國家紀念館稱蔣萬安致詞時，提及228事件導因於227林江邁遭緝菸人員毆打，導致群眾不滿至隔天開始在台爆發228事件，「我們描述的是歷史事實，任何人對228事件有基本了解，都可以知道蔣萬安描述的是事實。

蔡詩萍提及，事件前的歷史或政治氛圍，顯然不是一位市長在228紀念同時可以置喙，這是更大的政治判斷或歷史評價，「228國家紀念館站在中央層級，他們要怎麼詮釋，我們都尊重，但蔣萬安身為台北市長從市政角度詮釋，我認為滿合理的。」

蔡詩萍指出，蔣萬安於致詞時有特別提到，是為民國76年前發生緝菸事件，最終導致全台228事件，致上最深的歉意，也說是所有執政者應引以為鑑，這段時間包括總統蔡英文、台中市長盧秀燕，甚至是前總統陳水扁所傳遞的訊息都大致差不多，「不能因為蔣萬安身份獨特，就認為他講這句話不對或不行，因為所有執政者都應該引以為鑑。」

蔣萬安則於蔡詩萍受訪結束後抵達，被問到相關問題時，腳步明顯放慢，但並未正面回應，僅揮手說「謝謝辛苦了」便快步離去。

▼台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家豪攝）

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