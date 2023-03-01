支持續辦北市228追思活動　黃瀞瑩：但形式可每一年做討論

▲黃瀞瑩1日出席「兒童交通死傷居高不下，學童道安不能再等」記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對台北市議員鍾沛君將提案停辦北市府官方二二八追思會，並改為舉辦講座或學術研討會一事，民眾黨台北市議會黨團總召黃瀞瑩今（1日）表示，二二八追思會具有紀念意義跟文化意義，所以她認為應持續辦理，至於形式跟模式則可每一年做討論。

台北市長蔣萬安昨出席「台北市二二八事件76周年紀念活動」，不料致詞不久就遭抗議民眾打斷，引起討論。鍾沛君透過臉書說，鬧事者的喧騰無異是對「和平」的褻瀆，狠狠攪動仇恨正緩緩沉澱的台灣社會，只要鬧事者一日想從中牟取個人聲量，二二八就永遠都是混濁無法清澈的一日，那麼放假辦追思紀念有何用？

鍾沛君表示，她將提案，明年起北市府停辦官方二二八追思會，配套措施是改由文化局，教育局等單位舉辦講座，或者學術研討會，以理性審視二二八，逐案探討。

對此，媒體1日在記者會上詢問黃瀞瑩有關民眾黨台北市議會黨團看法，黃回應，二二八追思活動在前市長柯文哲8年任內持續進行，有時柯雖是以騎車方式，「以汗水代替淚水」，但都以市長身分參加，所以她相信這具有紀念意義跟文化意義，所以認為應持續辦理，至於形式跟模式則可每一年做討論。