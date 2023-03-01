醉男停紅燈直接睡著！車輛急閃畫面曝　警敲窗叫醒酒測值曝

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子日前將車停在路中央呼呼大睡，路過車輛紛紛閃避，警員到場後叫醒男子，男子身上飄出濃厚酒味，警方對他進行酒測，酒測值竟高達0.56，訊後依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，29歲的黃姓男子，在19日下午1時許，開車行經北市中山區民生東路3段、遼寧街口時，竟然在車上睡著，後方車輛紛紛繞路而行，警方獲報後趕往現場敲打車窗叫醒男子。

▲黃姓男子與朋友餐敘喝了3瓶啤酒，開車上路等紅綠燈直接昏睡。（圖／記者邱中岳翻攝）

黃姓男子拉下車窗，警方立刻聞到濃厚酒味，立即對黃進行酒測，酒測值達0.56，黃姓男子坦承，19日凌晨3時許，與朋友在新北市萬里區餐敘，席間喝了3瓶啤酒。

但是喝完之後，有在車上休息一下，直到早上才開車準備返回北市松山區的住處，沒想到在停等紅綠燈時竟然睡著，警方先將車輛移至路邊停放，並依公共危險罪嫌將黃送辦。

▲警方到場後將黃姓男子叫醒，黃身上飄出濃厚酒味，酒測值達0.56。（圖／記者邱中岳翻攝）

中山分局呼籲，民眾若有飲宴聚會，飲酒後應搭乘計程車、大眾運輸工具或使用代駕服務，勿抱持僥倖心態酒後駕車，並且留意酒後應有充分的休息時間，待體內酒精完全代謝，才能駕車上路。