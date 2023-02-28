「樂世」桃園三高校熱音聯合展演　青年局：展現校園活力

▲侯佳齡歡迎熱衷校園社團的青年夥伴們，善加利用青年局校園社團資源中心。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由國立中央大學附屬中壢高中聯合桃園市武陵、桃園兩高中熱音社，共同舉辦 「112年樂世三校聯展」，28日於新勢公園熱情登場，逾 300位學生參與，透過表演傳達同學對於音樂的熱忱以及各校不同的音樂文化，將高中參與社團努力練習累積的成果展現其中。

出席活動的市府青年局局長侯佳齡表示，青年局致力於培養同學們多元發展，不論是社團熱音聯展、熱舞聯賽、街舞競賽或社團成果發表，都給予同學各種資源上的支持。也鼓勵同學透過社團活動，展現青年活力，進而探索未來職涯發展，找到未來選擇科系、就業的機會。

而青年局校園社團資源中心位於桃園市中壢區環北路390號1樓(電話：03-4225205分機7012羅小姐)，歡迎熱衷校園社團的青年夥伴們多多善用。

「樂世」為中壢、武陵、桃園三所桃園高中校園內，一群對音樂有興趣的社團同學聯合發起的成果展演活動，本次跨校交流活動共有各校不同樂團30組團隊精采輪番演出。眾多曲目中，最大的特色是由三校同學共同改編美秀集團演唱的「我要你愛」歌曲，融入台式風格、三校樂手個人特色及自編舞蹈。參與同學也分享，在討論公關時間歌曲及大合唱歌曲的過程中，不僅能學會如何建立與他人溝通，同時也拓展與外校社團的友好關係，讓更多喜愛音樂的同學一起在活動之中散發內心搖滾的能量與氣息，籌備活動過程雖辛苦但卻十分值得，更是感謝青年局一路上的支援與指導。