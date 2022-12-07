桃青新創菁英年會首創VIP制　青創團隊回巢更團結

▲青年局長陳冠穎於會中進行新創生態圈簡報。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「第一屆桃青新創菁英年會」、5日在青埔和逸桃園館辦理；除青創基地進駐團隊參與外，更擴大邀請多名企業先進、基地歷年畢業團隊及桃園各大學育成中心新創團隊，集結超過100組團隊，將近300人共襄盛舉。青年局長陳冠穎於會中進行新創生態圈簡報，強調桃園建構的友善創業環境，扶植無數新創之星。

▲首創畢業團隊VIP會員制。（圖／青年局提供）

陳冠穎於今年1月接任青年局長，隨著桃園換黨執政後，其下一站規劃，亦受到許多青夥伴們關切。陳冠穎提到青年局成立近8年來，陸續成立青創指揮部、安東青創基地、新明青創基地、桃園設計庫及全台唯一的社會企業中心等青創主題基地。

▲大師講座-台灣虛擬及擴增實境產業協會理事長彭子威。（圖／青年局提供）

迄目前，已經成功輔導超過500組新創團隊，取得超過2.5億元創業資金及產官學研對接合作 300案次以上的成效，提供數位科技、社會企業及人文設計等不同領域青年創業空間、資源與業師輔導，建構友善創業環境，扶植無數新創之星，共築專屬桃園豐富的創新創業生態圈。

▲畢業團隊新創分享講座-膜淨材料股份有限公司。（圖／青年局提供）

今年年會更首創畢業團隊VIP會員制，開啟桃園新創菁英獨享優惠，提供專屬VIP卡，建立一日桃青新創人，終身桃青新創人機制，持卡至青年局青創基地將可享有場地租借減免及業師輔導等優惠福利措施，即使自基地畢業，青年局服務仍不間斷。

當天的活動特別邀請到台灣虛擬及擴增實境產業協會理事長彭子威及國家通訊傳播委員會前主任委員/區塊鏈愛好者協會榮譽理事長詹婷怡，分享元宇宙與數位轉型趨勢及應用，讓桃青新創更有利面對未來的困境。