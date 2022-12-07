　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃青新創菁英年會首創VIP制　青創團隊回巢更團結

▲桃青新創菁英年會首創VIP制

▲青年局長陳冠穎於會中進行新創生態圈簡報。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「第一屆桃青新創菁英年會」、5日在青埔和逸桃園館辦理；除青創基地進駐團隊參與外，更擴大邀請多名企業先進、基地歷年畢業團隊及桃園各大學育成中心新創團隊，集結超過100組團隊，將近300人共襄盛舉。青年局長陳冠穎於會中進行新創生態圈簡報，強調桃園建構的友善創業環境，扶植無數新創之星。

▲桃青新創菁英年會首創VIP制

▲首創畢業團隊VIP會員制。（圖／青年局提供）

陳冠穎於今年1月接任青年局長，隨著桃園換黨執政後，其下一站規劃，亦受到許多青夥伴們關切。陳冠穎提到青年局成立近8年來，陸續成立青創指揮部、安東青創基地、新明青創基地、桃園設計庫及全台唯一的社會企業中心等青創主題基地。

▲桃青新創菁英年會首創VIP制

▲大師講座-台灣虛擬及擴增實境產業協會理事長彭子威。（圖／青年局提供）

迄目前，已經成功輔導超過500組新創團隊，取得超過2.5億元創業資金及產官學研對接合作 300案次以上的成效，提供數位科技、社會企業及人文設計等不同領域青年創業空間、資源與業師輔導，建構友善創業環境，扶植無數新創之星，共築專屬桃園豐富的創新創業生態圈。

▲桃青新創菁英年會首創VIP制

▲畢業團隊新創分享講座-膜淨材料股份有限公司。（圖／青年局提供）

今年年會更首創畢業團隊VIP會員制，開啟桃園新創菁英獨享優惠，提供專屬VIP卡，建立一日桃青新創人，終身桃青新創人機制，持卡至青年局青創基地將可享有場地租借減免及業師輔導等優惠福利措施，即使自基地畢業，青年局服務仍不間斷。

當天的活動特別邀請到台灣虛擬及擴增實境產業協會理事長彭子威及國家通訊傳播委員會前主任委員/區塊鏈愛好者協會榮譽理事長詹婷怡，分享元宇宙與數位轉型趨勢及應用，讓桃青新創更有利面對未來的困境。

►飛到菲律賓長灘島度假囉！放鬆、放空保證讓朋友羨慕

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
爆乳田慎節謝票「比基尼洗車」？艷舞影片瘋傳　找到本尊了
黃豪平公開新宅！「日系質感內裝」蔡尚樺秒預約：要去拍照
快訊／林書豪要來台灣了？　專欄爆加盟「高雄鋼鐵人」
耶誕城演唱會還有4天！他見「帳篷卡位」愣住：有巨星嗎
列車誤點意外抓包「妻子偷吃」！他反應超淡定一票人看呆
男鼻塞多年以為過敏！　醫一查鼻腔「塞滿巨大肉團」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃青新創菁英年會首創VIP制　青創團隊回巢更團結

桃園明年總預算是否重審？　「第一高票」連任2議員臉書互槓

桃園「綠地變藍天」　議會審明年總預算綠營退回重審失敗

神明也脫單了！台中「廣澤尊王」赴雲林娶親　超狂陣仗居民搶拍

台彩威力盃力拼隊史4冠　台東小將最終榮獲亞軍

台東「綻放藝文。處處都是歌廳show」榮獲高齡友善共老獎

2022縣市幸福指數大調查　台中施政滿意度六都之冠

邁向淨零永續　2022台中市零碳城市論壇12／12登場

戶外口罩解封　中央大學校長周景揚開心與師生路跑

石斑魚冷凍料理包變身美味佳餚　屏東好漁箱推出加碼超值優惠

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

橘衣怪男持刀+奪騎士鑰匙！　喊「載我找媽」遭警圍捕求饒

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

車停路邊被撞謊稱受傷　控駕駛肇逃！反吃官司

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

黃子佼「8字箴言」保闔家平安　黃宣遭爆有好消息！他嚇傻：打咩

酒店瘋世足！北市警臨檢　驚見百名辣妹陪看球賽

桃青新創菁英年會首創VIP制　青創團隊回巢更團結

桃園明年總預算是否重審？　「第一高票」連任2議員臉書互槓

桃園「綠地變藍天」　議會審明年總預算綠營退回重審失敗

神明也脫單了！台中「廣澤尊王」赴雲林娶親　超狂陣仗居民搶拍

台彩威力盃力拼隊史4冠　台東小將最終榮獲亞軍

台東「綻放藝文。處處都是歌廳show」榮獲高齡友善共老獎

2022縣市幸福指數大調查　台中施政滿意度六都之冠

邁向淨零永續　2022台中市零碳城市論壇12／12登場

戶外口罩解封　中央大學校長周景揚開心與師生路跑

石斑魚冷凍料理包變身美味佳餚　屏東好漁箱推出加碼超值優惠

摩洛哥首闖世界盃8強　他神撲2球讓西班牙跪地認輸

高雄通緝犯花5萬「買手榴彈」　被逮才知道只是玩具

桃青新創菁英年會首創VIP制　青創團隊回巢更團結

桃園明年總預算是否重審？　「第一高票」連任2議員臉書互槓

桃園「綠地變藍天」　議會審明年總預算綠營退回重審失敗

台積電亞利桑那州擴廠　民主黨眾議員：有助美國國家軍事安全

榮幸跟兄弟一起連霸　杜家明轉台鋼：相信努力會被看見

快訊／大黑馬！摩洛哥PK大戰完勝晉級8強　西班牙3點全未踢進

巴西4：1大勝晉級　球員教練合體「做3舉動」被轟羞辱南韓

館長曝被國民黨「圍攻提告」30次　怒轟綠營側翼：你們在哪裡？

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

地方熱門新聞

神明也會結婚！台中「廣澤尊王」雲林娶親

桃園議會審112年總預算　綠營退回重審失敗

桃園112年總預算是否重審？　兩議員互槓

萬丹胡仔妹蛋糕拚轉型　雲工具助陣傳愛

2022縣市幸福指數大調查　「這城市」施政滿意度六都之冠

桃青新創菁英年會　首創VIP制

3姊弟火場慘死　陌生阿伯登門送暖

2同學當選里長　桃園上大國小同學會嗨爆

九龍大樓24死　白布條掀恐怖傳聞

台電雲林區營業處　新、卸任處長今交接

蔡適應北大博士學位遭撤銷　謝國樑回應了

竹市多元廢棄物循環及環境教育園區　成立廉政平臺

台南市17處新建置科技執法1日啟動

內科醫學會研究首獎　東馬重症團隊再發光

更多熱門

相關新聞

桃園新創日　100組創業團隊展現活力

桃園新創日　100組創業團隊展現活力

「2022桃園新創日」11日於虎頭山創新園區舉行，市長鄭文燦表示，桃園新創日今年邁入第三屆，由青年局邀集中央大學、新光合纖、亞洲．矽谷計畫執行中心及市府經發局等5個單位共同舉辦，集結多達100組來自桃竹苗地區的青創基地、社會企業中心、大學育成及創業競賽團隊，擴大規模展出。

桃園青年局11月登場　「咖啡工作坊」系列　

桃園青年局11月登場　「咖啡工作坊」系列　

桃園青年局首創　地方企業轉型升級加速器

桃園青年局首創　地方企業轉型升級加速器

桃青年局輔導　劉俊佑研發救命登山證系統

桃青年局輔導　劉俊佑研發救命登山證系統

桃園青年局　首創全方位職能養成計畫

桃園青年局　首創全方位職能養成計畫

關鍵字：

桃園青年局新創菁英VIP制

讀者迴響

熱門新聞

爆乳議員謝票「比基尼洗車」？找到本尊了

做到一半套套消失　她隔天起床「下體怪怪」一看傻眼

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

網紅釣魚遭電死！身體都被「燙直了」

Wendy承認分手孫生「我累了」：去找瞎妹們約吧

珪藻土地墊「雙腳急速秒乾」！神人推1物：更吸水

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

Wendy刪了批孫生內容！網湧入IG打氣：他會後悔

快刪除！3款APP藏資安漏洞

KTV找傳播妹　男摸到「下面一包」崩潰揍人

婚紗照變全家福！婚攝看不下去轟走人

吳亦凡被驗身「GG真實尺寸曝光」！目擊者一看傻眼

富二代身亡小三攜子驗DNA　高大成曝秘辛

LINE「14款貼圖免費」快載！爽用到2023年暑假

肯德基連續14天「買1送1」

更多

最夯影音

更多
基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到
電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

橘衣怪男持刀+奪騎士鑰匙！　喊「載我找媽」遭警圍捕求饒

橘衣怪男持刀+奪騎士鑰匙！　喊「載我找媽」遭警圍捕求饒

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面