桃園青年局青創基地　即日起至3／3日開放進駐申請

▲桃園青年局青創基地開放進駐申請。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局青創指揮部、17日召開青創基地聯合招募啟動說明會。副市長蘇俊賓表示，青創基地提供舒適辦公空間及整合性創業服務，陪伴創業青年實現夢想，即日起至3月3日開放進駐申請，歡迎具創新應用產品或服務開發能力及創新經營構想之個人、團隊、公司行號或企業加入桃園創業大家庭。

▲蘇副市長也與現場進駐青創團隊進行互動交流。（圖／青年局提供）

蘇副市長也與現場進駐青創團隊進行互動交流，包含以教育科技為核心的「宇宙製造」、研發溫和零敏肌膚產品的「姿嘉麗」、運用本液態共振技術改善水質的「水力凈」以及研發咖啡豆及咖啡器材的「鑪集國際」等。

青年局局長侯佳齡表示：青年局打造3座資源友善創業基地，依不同產業主題進行聯合招募。位於青年局3樓的「青創指揮部」招募不限產業主題的青創團隊，只要產品及服務具備創新性，皆可提出申請。鄰近桃園火車站的「安東青創基地」則招募以元宇宙運用為主的青創團隊，例如XR(AR/VR/MR)、多媒體遊戲及數位影音內容應用等產業主題。「新明青創基地」則是位於中壢新明市場大樓內，主要招募AI人工智慧、智慧機器人、5G及物聯網領域的青創團隊。

▲青創指揮部空間示意圖。（圖／青年局提供）

侯佳齡說，青創團隊通過招募審查後得進駐基地6個月，於期滿前參與續約考核通過者，得再進駐6個月；每次招募之續約申請以1次為限，至多得於基地進駐3年。

▲安東青創基地空間示意圖。（圖／青年局提供）

青年局也將陸續新設立多元創業主題基地及加速器，其中做為創業單一服務窗口的『青創資源中心』將擴大服務能量，也有以電商、文創及永續發展為主題成立的『電商基地』、『職人孵化基地』與『地方創生基地』，另外還有針對數位科技青創進行精準商務拓展為主題成立的『A8青創加速器』與『數位轉型基地』，未來也將在張市長的5個友善(資金友善、項目友善、資源友善、社群友善與數位友善)主軸下，提出更多青年創業政策。