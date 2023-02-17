　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園青年局青創基地　即日起至3／3日開放進駐申請

▲桃園青年局青創基地開放進駐申請

▲桃園青年局青創基地開放進駐申請。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局青創指揮部、17日召開青創基地聯合招募啟動說明會。副市長蘇俊賓表示，青創基地提供舒適辦公空間及整合性創業服務，陪伴創業青年實現夢想，即日起至3月3日開放進駐申請，歡迎具創新應用產品或服務開發能力及創新經營構想之個人、團隊、公司行號或企業加入桃園創業大家庭。

▲桃園青年局青創基地開放進駐申請

▲蘇副市長也與現場進駐青創團隊進行互動交流。（圖／青年局提供）

蘇副市長也與現場進駐青創團隊進行互動交流，包含以教育科技為核心的「宇宙製造」、研發溫和零敏肌膚產品的「姿嘉麗」、運用本液態共振技術改善水質的「水力凈」以及研發咖啡豆及咖啡器材的「鑪集國際」等。

青年局局長侯佳齡表示：青年局打造3座資源友善創業基地，依不同產業主題進行聯合招募。位於青年局3樓的「青創指揮部」招募不限產業主題的青創團隊，只要產品及服務具備創新性，皆可提出申請。鄰近桃園火車站的「安東青創基地」則招募以元宇宙運用為主的青創團隊，例如XR(AR/VR/MR)、多媒體遊戲及數位影音內容應用等產業主題。「新明青創基地」則是位於中壢新明市場大樓內，主要招募AI人工智慧、智慧機器人、5G及物聯網領域的青創團隊。

▲桃園青年局青創基地開放進駐申請

▲青創指揮部空間示意圖。（圖／青年局提供）

侯佳齡說，青創團隊通過招募審查後得進駐基地6個月，於期滿前參與續約考核通過者，得再進駐6個月；每次招募之續約申請以1次為限，至多得於基地進駐3年。

▲桃園青年局青創基地開放進駐申請

▲安東青創基地空間示意圖。（圖／青年局提供）

青年局也將陸續新設立多元創業主題基地及加速器，其中做為創業單一服務窗口的『青創資源中心』將擴大服務能量，也有以電商、文創及永續發展為主題成立的『電商基地』、『職人孵化基地』與『地方創生基地』，另外還有針對數位科技青創進行精準商務拓展為主題成立的『A8青創加速器』與『數位轉型基地』，未來也將在張市長的5個友善(資金友善、項目友善、資源友善、社群友善與數位友善)主軸下，提出更多青年創業政策。

ET快訊
抓到！「小芸有空嗎」頭貼藏端倪　撞上陳宗彥臉書照

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園青年局青創基地　即日起至3／3日開放進駐申請

張善政青年發言人邱繼泰宣布參選2024立委　梁為超擔任總幹事

快儲水！「高雄3區」停水23小時

天氣回暖！新北石門草里漁港驛棧　觀海踏青探訪山中茶園

侯友宜赴中和廣濟宮、福和宮參拜　祈願新北永續發展百業興盛

為基北北桃打先鋒　簡榮宗促成「汐止、基隆交流平台」

2.4公頃閒地改做建功高中用地　竹市東區就學困難有望解決

落實動保政見　高虹安偕動保團體視察新竹市立動物園

企業接訂單指名送台東打火英雄　訂單加碼盼光明延續

鳳梨釋迦入菜！台東創意料理食神大賽徵件　總獎金達15萬

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖讓抬轎香燈腳讚親民

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

龍舟天菜墜14米坑亡！ 女友發文悲求監視畫面

信徒鑽完轎底...媽祖急倒車　見滿月小寶寶上前加持賜福

一大群薩摩耶寶寶衝出　他們回犬舍被熱情包圍

國小男童遊動物園落水！　滑手機意外跌進蓮花池

連晨翔《玩很大》突做1失誤舉動！　吳宗憲傻眼：你幹哪行的

桃園青年局青創基地　即日起至3／3日開放進駐申請

張善政青年發言人邱繼泰宣布參選2024立委　梁為超擔任總幹事

快儲水！「高雄3區」停水23小時

天氣回暖！新北石門草里漁港驛棧　觀海踏青探訪山中茶園

侯友宜赴中和廣濟宮、福和宮參拜　祈願新北永續發展百業興盛

為基北北桃打先鋒　簡榮宗促成「汐止、基隆交流平台」

2.4公頃閒地改做建功高中用地　竹市東區就學困難有望解決

落實動保政見　高虹安偕動保團體視察新竹市立動物園

企業接訂單指名送台東打火英雄　訂單加碼盼光明延續

鳳梨釋迦入菜！台東創意料理食神大賽徵件　總獎金達15萬

「愛的大兵」連續27年情人節同地等待戀人　至今未娶未生

《爐石戰記》課金道具符文石漲價　阿根廷價格翻七倍＝半個月薪水

補班日多到厭世　迷信長假經濟反產生四大負面效應

最強貴婦團朝聖「全台最難訂餐廳」　出遊喊：美不勝收

陳宗彥疑涉召妓判決書出土！　「微信群組」關鍵紀錄曝光

他嘆78～83年出生難買房！鄉民曝「真・最慘世代」：這叫無能為力

2024總統大選「國民黨派誰」　徐巧芯預言：朱立倫將徵召他

榜眼長人懷斯曼「無法融入勇士體系」　柯爾曝最大原因

hololive母公司COVER將於3月底上市　公司估值上看430億日圓

喝茫了！中和醉漢搶滷味店失敗改去燒臘店　被逮捕時「只得手菜刀」

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

地方熱門新聞

快儲水！「高雄3區」停水23小時

張善政青年發言人邱繼泰　宣布參選2024立委

快訊／台南西港大橋驚傳有人落水

台南公布第19批酒駕累犯名單

為基北北桃打先鋒　簡榮宗促成「汐止、基隆交流平台」

石門草里漁港驛棧　觀海探訪山中茶園

邱顯智提閒地運用　解決竹市就學問題

黑金產業無汚染　花蓮專注防治咖啡病蟲害

退休不退場勞動部計畫申請至6/30止

全台最多日籍、越南籍生　開大無畏少子化

台南藍軍反對南科九崴天然氣廠設立

新北輔導鶯歌陶瓷產業　丹寧陶杯入選國際咖啡杯大賽

新北送養流浪寵物　推廣生命教育

政壇重量級叔叔力挺　邱繼泰參選桃園立委

更多熱門

相關新聞

桃園啟動青年微創時代　首發咖啡創業前導班

桃園啟動青年微創時代　首發咖啡創業前導班

桃園市政府青年局今年首度開辦「微型創業前導班」課程，並以年輕人最愛、熱門度最高主題的「咖啡微創前導班」率先開課，受理報名秒殺瞬間額滿。青年局局長侯佳齡8日表示，青年創業初期起步不易，時常遇到各種問題，因此青年局成立「青創資源中心」，配合專家一對一輔導提升青年創業能力，協助青年穩健踏實的圓夢。

桃園青年局攜手高中職漫研聯盟　展現創意

桃園青年局攜手高中職漫研聯盟　展現創意

桃園青年局推動　5個友善青創政策　

桃園青年局推動　5個友善青創政策　

桃青新創菁英年會　首創VIP制

桃青新創菁英年會　首創VIP制

桃園新創日　100組創業團隊展現活力

桃園新創日　100組創業團隊展現活力

關鍵字：

桃園青年局青創基地開放進駐申請

讀者迴響

熱門新聞

抓到！「小芸有空嗎」頭貼撞上陳宗彥臉書貼文

韓戀綜爆「成員染性病」還故意上床！

資深女星喪夫獨居豪宅！2兒養大成明星卻不合…看破住老人院

快儲水！「高雄3區」停水23小時

2022年各業薪資排名　金融業10萬居冠、這行業3.2萬最慘

《女外科》女星自拍鏡中映出全裸　網歪樓：進擊的巨人

托運車遇科技執法！他收罰單傻：車在上面耶

即／PTT曝情報員真名　高挑美女下場曝

快訊／日圓再現「0.22甜甜價」！拿10萬台幣換　現賺來回機票

「藝人楊小姐」亮名號求訂位！

《玩很大》鏡頭還在拍「男星突做1失誤舉動」

喜事連連！「5生肖」獲喜神眷顧 兔年愛情事業兩得意

即／陸軍2女兵羞羞片瘋傳　火辣身材全曝光

陳宗彥請辭發言人：自行面對處理、不影響新內閣團隊

最後倖存者終身拒看電影《鐵達尼號》

更多

最夯影音

更多
白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接
舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定

舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖讓抬轎香燈腳讚親民

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖讓抬轎香燈腳讚親民

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面