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桃園推動5個友善青創政策　輔導青年在地就業與創業

▲桃園青年局推動5個友善青創政策　

▲侯佳齡局長說明桃園推動5個友善青創政策。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局局長侯佳齡日前出席國際青商會中華民國總會辦理「SDGs青年影響力論壇」中表示，未來在市長張善政5個友善青創政策下，將提出更多青年創業政策，包含科技、文創、地創、社會創新等，希望打造桃園市成為全國最強的加速器，輔導青年在地就業與創業。

侯佳齡表示，「五個友善」青創政策分別為：資金友善、項目友善、資源友善、社群友善與數位友善。「資金友善」部分，計畫設立「桃青基金」，直接「投資」而非只是「補助」。結合企業、投資機構，引進創投作法幫助青創團隊，以走向世界打國際盃為目標，讓政府做合夥人；另外，也增加「青創貸款」額度，鼓勵非桃園青年創業團隊，到桃園落地營運。

「項目友善」不只關心營利，更關注企業責任與在地連結，也會以青年關心的議題作為優先補助、育成項目，像是科技、電競、設計、文創、永續發展等領域，同時也要提供科技、設計、品牌、商展、國際化的補強資源，並依據各區特色與需求，增設新創基地。

▲桃園青年局推動5個友善青創政策　

此外也透過「社群友善」推動台灣青創力走向世界，舉辦「青創博覽會」，邀請世界及台灣的優秀團隊來桃園，帶動會展產業、提供青創團隊交流機會；辦理「世界學堂」，尋找最優秀的青創團隊走向國際，全額補助參訪Google、Apple等世界級企業。

▲桃園青年局推動5個友善青創政策　

因應近年青年族群和學校的師生們日漸關心環境永續發展、社會創新等議題，再加上中央推動地方創生，青年事務局以「青年投入永續發展行動計畫」輔導青年團隊與地方連結、運用創新科技解決問題，目前已累計達75組地方創生青年團隊，並於110年獲選為教育部青年發展署核定為北區青聚點，服務包含台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市及連江縣等七縣市地方創生青年團隊。

▲桃園青年局推動5個友善青創政策　

國際青年商會中華民國總會邀集總會理監事、全台25個青商種子分會推動青年影響力旗艦計畫，今年青商會聚焦SDGs第8項-良好的工作及經濟成長、第11項-永續城鄉與第13項-氣候行動等永續目標為核心，從「治本」的方式制定實踐行動，並發展成長期的分會活動，讓青年參與國家發展，並產生社會影響力。

▲桃園青年局推動5個友善青創政策　

青年局支持國際青商會中華民國總會於14日召集總會理監事、全台151位分會會長、25個青商種子分會及一般民眾，辦理「SDGs青年影響力論壇」，並號召青年夥伴以永續發展17項指標，提出公部門、企業與教育的多元觀點，提出實務界的建言，透過討論凝聚共識，共同為永續城市而努力。

與會出席包括：國際青商會中華民國總會林鼎鈞總會長、世紀離岸風電設備股林明弘策略長、永續發展柯勇全博士。

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