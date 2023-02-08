桃園啟動青年微創時代　首發年輕人最愛「咖啡創業前導班」

▲桃園啟動青年微創時代，首發咖啡創業前導班。（圖／青年局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局今年首度開辦「微型創業前導班」課程，並以年輕人最愛、熱門度最高主題的「咖啡微創前導班」率先開課，受理報名秒殺瞬間額滿。青年局局長侯佳齡8日表示，青年創業初期起步不易，時常遇到各種問題，因此青年局成立「青創資源中心」，配合專家一對一輔導提升青年創業能力，協助青年穩健踏實的圓夢。

青年局指出，微型創業因為創業門檻較低，佔了青年創業類別八成以上，因此青年局於今年首度開設創業前導班，以滿足最大宗的青年創業需求，預計開設5大系列80堂課程，包含「咖啡創業前導班」、「餐飲微創前導班」、「服飾微創前導班」、「電商微創前導班」及「美甲微創前導班」等。

此外對於結業後要投入開業的學員，也會安排業界專家一對一專業諮詢，解決各種創業問題，並針對創業資金及公司行號登記提供協助，讓學員畢業即能創業。第一波在2月份開設的「咖啡微創前導班」，課程除了提供產業現況、烘豆及咖啡製作專業知識外，更會直接針對連鎖品牌、社區店面、個人風格品牌或活動攤商等各類不同經營模式，解析開業需求及營運方式，包括各種批貨及通路等行內專業門道，並實際到知名咖啡店裡親身體驗營業實況，讓每位學員以最深入的角度，近距離體驗咖啡創業。

侯局長也表示，青年局也將陸續新設立多元創業主題基地及加速器，其中青創資源中心將擴大服務能量為南、北兩個服務據點，也有以文創及永續發展為主題成立的「職人孵化基地」與「地方創生基地」，另外還有針對數位科技青創進行精準商務拓展為主題成立的「A8青創加速器」與「數位轉型基地」，未來也將在張善政市長的5個友善(資金友善、項目友善、資源友善、社群友善與數位友善)主軸下，提出更多青年創業政策。