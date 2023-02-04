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桃園青年局攜手17高中職漫研聯盟　舉辦「危機！喵星人的逆襲」

▲桃園青年局攜手17所高中職漫研聯盟，舉辦「危機！喵星人的逆襲」

▲桃園青年局攜手17所高中職漫研聯盟，舉辦「危機！喵星人的逆襲」。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「MONA桃園高中職校漫研交流會」3日於桃園高中盛大展開，逾400位學生前來參與盛會，許多對動畫、漫畫、遊戲與小說的愛好者也藉此機會Cosplay成自己最喜愛或搭配年度主題的人物。市府青年局侯佳齡局長、桃園高中徐宗盛校長、武陵高中謝文斌學務主任到場參與，和學生進行互動及交流。

▲桃園青年局攜手17所高中職漫研聯盟，舉辦「危機！喵星人的逆襲」

青年局長侯佳齡表示，「MONA桃園高中職校漫研交流會」活動，是由青年局攜手17校漫畫研究社團愛好者共同舉辦。「MONA」漫研聯盟最初由桃園的7校組成，「MO」為日文的「桃子」，「NA」為日文的7，是 MONA名稱由來。

目前已有17校聯盟，分別為：大園、大溪、中壢、內壢、平鎮、永豐、武陵、南崁、桃園、陽明、新興、楊梅、壽山、龍潭等14所高中，以及中壢家商、中壢高商、北科附工共17校的漫研社團組成，定期辦理大型交流活動。

▲桃園青年局攜手17所高中職漫研聯盟，舉辦「危機！喵星人的逆襲」

活動總召桃園高中潘鈺涵同學表示，本次活動主題是「危機！喵星人的逆襲」，召集各校社團成員與已畢業的學長姊們一同參加活動，過程雖辛苦但卻十分值得，更是感謝青年局一路上的支援與指導。

▲桃園青年局攜手17所高中職漫研聯盟，舉辦「危機！喵星人的逆襲」

候佳齡強調，社團生活是滋養青年成長的重要養分，青年局支持社團活動，鼓勵勇敢實踐夢想，陪伴青年學子並給予實質幫助。如果你也是社團活動的熱血青年，歡迎來桃園市政府青年事務局 FB及IG查詢，或致電校園社團資源中心03-4225205分機7012為您服務。

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