蔣萬安二二八致詞遭打斷　藍議員嘆：連給他道歉的機會都不給？

▲蔣萬安於二二八76周年紀念活動致詞。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

台北市政府今（28）日下午舉辦二二八76周年紀念活動，台北市長蔣萬安因「蔣家第四代」身份敏感，致詞不過幾分鐘，立刻遭抗議民眾打斷。對此，國民黨台北市議員詹為元貼出抗議前後的照片大嘆，如果真心希望透過蔣萬安的道歉想達到社會的和解，那為什麼連讓他講話的機會都不給？

蔣萬安的致詞內容先前就備受外界關注，當他上台致詞時，不過幾分鐘立刻遭到現場抗議民眾打斷，中斷約莫2分鐘後才重新繼續致詞，背後更不斷出現「殺人兇手」的抗議聲浪，但他仍在致詞中正式表態，自己深深為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝煙事件，進而導致全台二二八事件的歷史傷痛，致上誠摯的歉意。

對此，詹為元貼出現場抗議前後的對比照表示，台北市政府主辦的二二八追思活動，受害家屬基本都克制自己悲傷的情緒，在活動中追憶過往親人並試著撫平傷痕，但仍有少數抗議團體高喊著要蔣萬安道歉，並從四面八方衝上台去要制止蔣萬安的致詞，此時的蔣萬安，才講不到一分鐘，令他大嘆「如果你真心希望透過蔣萬安的道歉想達到社會的和解，那為什麼？你們連讓他講話的機會都不給？」

▲詹為元貼出抗議前後對比照。（圖／翻攝自詹為元臉書）