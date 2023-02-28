蔣萬安為228道歉遭嗆「殺人兇手」　抗議民眾是他們

記者呂晏慈／台北報導

台北市228紀念活動今下午2時在228和平公園228紀念碑廣場舉辦，台北市長蔣萬安致詞到一半時，突有數十名民眾手舉白布條衝入場內，高呼「殺人兇手下跪道歉」，企圖阻攔蔣萬安致詞，場面一度混亂。據悉，這群發起抗議行動的成員們，部分為異議性社團東吳難容社的前社員，以及支持台灣土地的大學生們。

▲228紀念會過程中，抗議群眾突破警方封鎖，衝入會場高喊：殺人兇手。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

蔣萬安今天登台致詞不到幾分鐘，立刻遭抗議民眾衝上台打斷，約莫2分鐘後才重新繼續致詞，在背後不斷出現「殺人兇手」的抗議聲浪中，蔣萬安正式表態，自己深深為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝煙事件，進而導致全台228事件的歷史傷痛，致上誠摯的歉意。

抗議民眾並以未署名的方式發表聲明指出，撫平傷痕，無法透過只是舉辦音樂會、獻花致詞、握握手就能安慰安慰叫人忘記過去，禁制區更不能一手遮天假裝一切都很和平，什麼事情都不曾發生，「我們不是暴民，我們的行動是要讓人們看見，和平不能是統治者強制的假象。」

該聲明呼籲，面對過去的歷史，歷史才不會如鬼魅般糾纏著受難者家屬，讓他們仍然作為現今社會下的受害者，不斷被歌頌的威權統治揭起傷疤又被強迫噤聲，在台北市，有許多日常可見的威權地景應該被重新思考、轉化；有許多被掩埋的歷史真相應該被公開讓人民了解、反思。

該聲明向蔣萬安呼籲說，「蔣萬安市長，你舉著蔣家子孫的名號競選，成為台北市長。你既然心心念念著成為蔣家後代，那就更有責任去承擔反省、檢討並回復過去獨裁統治所造成傷害。不要成為全台灣最強烈、最活生生的威權象徵。」

此外，本土社團「台灣國」理事長陳峻涵今天也進入紀念活動現場，手持228受難者共同的訴求「遷葬浮棺，拆除銅像」，他表示，政府早已斥資數千萬在國軍五指山公墓蓋妥墓地，但蔣家卻以蔣介石遺願為由拒絕遷葬，難道連蔣萬安也還想著「反攻大陸收復山河」嗎？