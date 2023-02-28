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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳欣岱怒轟蔣萬安！　「有責任為殺害成千上萬的台灣人道歉」

記者邱晟軒／綜合報導

今（28）是228事件76週年，民間團體舉行相關紀念、追思活動。台灣基進台北市黨部主委吳欣岱今天在臉書發文呼籲台北市長蔣萬安為228道歉，直言「身為蔣家後代的代表人物，他有責任為殺害成千上萬的台灣人道歉」。

吳欣岱在臉書發文指出，如果一個人的財富，是靠著不義之事取得，社會、法律在制裁他的同時，也會同時收回他的財富，不會讓他的後代享用。如果一個人、一個家族靠著殘害台灣人民來鞏固政權、謀取政治意義，那麼他得到的政治資產、權力乃至於象徵性的符號，在轉型正義收回的時候，也該一併從他的後代手中收回，因為這才是正義。

「道歉不是因為他這個人做錯了什麼事」吳欣岱強調，而是因為他明顯挾著不義的政治資產上位，他也同時是唯一一個有機會能代表承擔的象徵人物。

▲▼台北市長蔣萬安遇到抗議。（圖／翻攝ETtoday直播畫面）

▲蔣萬安出席二二八紀念會，抗議群眾突破警方封鎖衝會場高喊：殺人兇手道歉下台。（圖／記者湯興漢攝）

吳欣岱喊話蔣萬安，表示以身為蔣家後代的代表人物而言，有責任為殺害成千上萬的台灣人道歉，「單就以一個沒有簽署過格殺令的台北市長而言，他也應該意識到自己是靠著什麼東西一生幸福，無憂無慮地選上台北市長的，如何不感到羞愧？如何不抱持歉意？」

蔣萬安今天下午以「蔣家第四代」身份出席「祈福追思祥和台灣」二二八紀念會。蔣萬安現場也正式表態，自己深深為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝煙事件，進而導致全台二二八事件的歷史傷痛，致上誠摯的歉意。

蔣萬安表示，所有執政者都應以此引以為戒，施政必以滿足人民的期望為宗旨，施政也必以維護基本人權為目標，台灣走過了威權，進入了民主，這是台灣的驕傲，也是中華民國在華人地區的了不起成就。

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