對228遺族「將心比心」　馬英九致詞哽咽：歷史的事實不能遺忘

▲台北市二二八事件76周年紀念會今日於228紀念公園舉行，前後任台北市長馬英九蔣萬安與228受難家屬共同出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前總統馬英九今（28）日出席台北市政府舉辦的228追思活動，過程中他神情肅穆攙扶著受難家屬，也跟他們逐一問候。馬英九致詞表示， 今天是以肅穆的心情來追思76年前台灣這一頁非常黑暗的歷史；他強調，面對歷史要「就事論事、是非分明」，面對受難遺族要「將心比心、療傷止痛」，「歷史的錯誤或可原諒，但歷史的事實不能遺忘」，這是自己40多年來始終不變的信念。

馬英九今天下午1時45分來到228紀念公園，他先前往裡頭福德宮參拜，神情肅穆向228受難者在天之靈祈禱；隨後他攙扶著228受難家屬，緩緩步向追思活動會場，過程中他對家屬亦步亦趨、呵護備至。抵達會場後，馬英九一一跟在場受難家屬問候，有人願意跟他握手，他便握手；有人僅願意拱手，他便拱手，全程都嚴肅凝重。

馬英九致詞前，受難家屬廖繼斌盛讚馬英九對228平反的貢獻。馬英九致詞時語帶哽咽，指今年是他每年參加228追思活動的第24次，對於廖繼斌的說法，他相當感動。他也說，外省人在228受難賠償的問題已經爭議了好幾年，他自己有時不便多講，多虧有廖繼斌站出來。

馬英九說，今天是以肅穆的心情來追思76年前台灣這一頁非常黑暗的歷史，造成台灣許多菁英的死傷、許多家庭的破碎。他特別提及花蓮的受難者張七郎，當他看到張七郎墓前對聯寫著「兩個小兒做伴侶，滿腔熱血灑郊原」，他說實在忍不住熱內盈眶、哽咽難言。

馬英九表示，自己在台北市長任內，始終堅持追思228事件，沒有對不起張七郎。他強調，面對歷史要「就事論事、是非分明」，面對受難遺族要「將心比心、療傷止痛」，並指他在公職生涯，設立228紀念公園、228基金會等，這些工作在幾年前都已經完成，深深知道失去摯愛的傷痛、煎熬、悲憤，絕對不是這些工作所能夠化解。

馬英九說，自己卸任後持續跟228受難家屬聚會，非常珍惜這一段友情，也希望藉此告訴國人，「歷史的錯誤或可原諒，但歷史的事實不能遺忘」，這是他40多年來始終不變的信念。