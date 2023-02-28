談李登輝、馬英九都曾道歉　蔣萬安「依循脈絡」：身為市長致上歉意

▲台北市二二八事件76周年紀念會今日於228紀念公園舉行，前後任台北市長馬英九蔣萬安與228受難家屬共同出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

擁有「蔣家第四代」敏感身份的台北市長蔣萬安，28日下午於台北228紀念活動致詞時，先提及前台北市長李登輝、馬英九都曾深切感受民眾之痛，因此自己身為台北市長，也要致上誠摯歉意。事後被問到是否以「蔣家後代」身份道歉？蔣萬安再度點名李、馬，認為對方過去是台北市長，而自己身為市長也願致上真摯歉意。

蔣萬安28日下午於台北228紀念活動致詞，先表明李登輝、馬英九曾任台北市長時，深切感受到的台北市民之痛，「台灣民眾之痛，何嘗不也是我身為台灣的一份子，台北市民的一份子，台北市長的接棒者，心中最大的哀痛呢！」

蔣萬安提及，自己身為台北市長，深深為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件，進而導致全台二二八事件的歷史傷痛，致上誠摯的歉意，所有執政者都應以此引以為戒，施政必以滿足人民的期望為宗旨，施政也必以維護基本人權為目標，台灣走過了威權，進入了民主，這是台灣的驕傲，也是中華民國在華人地區的了不起成就。

▲紀念會過程中，抗議群眾突破警方封鎖，衝入會場高喊：殺人兇手道歉下台。（圖／記者湯興漢攝）

針對致歉的原因，蔣萬安於會後受訪時表示，每一件歷史事件都不應該停格在某一個階段，李登輝、馬英九過去都以國家元首身份表示對228事件承擔起政府所犯的錯誤，也致上真摯的歉意，這2人過去都是台北市長，深切感受到台北市民之痛、台灣民眾之痛，所以自己身為市長，也深深為76年前緝菸事件致上誠摯的歉意。

媒體追問，是為緝菸事件道歉，還是228事件道歉？蔣萬安回應，自己剛剛在整個談話中都說得很清楚，剛跟很多家屬見面，有些是文化局特別安排，之前就有當面見面、聆聽聲音，也的確有些家屬表達沒達到適當平反，期待未來新證據能平撫家屬，包括逝者心靈、生者傷悲，台北市政府可以做得都會盡力來做。

蔣萬安強調，自己面對歷史事件、228事件就是坦然面對，也希望找尋更多資料、史料，並可公布還原事實的真相，持續撫平傷痕，達到社會和解的目的。

此外，被問到是否以「蔣家後代」身份道歉？蔣萬安說，自己已講得很清楚，「我就是像這內容⋯像這脈絡⋯過去幾位總統李登輝、馬英九是台北市長，而（我）身為市長，也願意為76年前發生的事情，在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件，致上真摯的歉意。」