致詞遭抗議民眾喊「殺人兇手」打斷　蔣萬安：尊重任何聲音

記者袁茵／台北報導

台北市政府今於228公園舉行「祈福追思祥和台灣」二二八76週年紀念活動，市長蔣萬安一開始上台致詞時，便遭抗議群眾衝上台高喊「殺人兇手、下跪道歉」，致詞被迫打斷，約莫過了2分鐘後才又恢復致詞。蔣萬安事後受訪時表示，對於任何聲音都予以尊重。

▲台北市二二八事件76周年紀念會今日於228紀念公園舉行，前後任台北市長馬英九、蔣萬安與228受難家屬共同出席。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

蔣萬安28日下午出席228紀念活動，致詞時談到台北市始終是台灣政治發展的核心地帶，228會爆發在此並非巧合，話講到一半，大批抗議群眾從蔣萬安的背方竄出，不斷喊著「殺人兇手」，還有一名男子跑上前靠近蔣萬安，遭維安人員抱住摔地，現場混亂，而部分在場民眾則聲援蔣萬安，喊話「市長加油」、「台灣加油」。

針對抗議民眾衝上台打斷致詞，蔣萬安事後受訪時回應，台灣就是一個民主多元的社會，他尊重每一種聲音，今天是台北市政府舉辦228紀念活動，他第一次以市長身份來參加，就是抱著一個非常誠懇、謙卑、肅穆的心情。

關於民眾從背後突襲，是否代表維安出現問題？蔣萬安認為，警方都有做事前規劃，此場紀念活動以家屬為主，他則以肅穆的心情來舉辦這次紀念活動，任何聲音都予以尊重。

媒體再度追問，事前有無想到會有激烈的抗議？蔣萬安說，台灣社會上有每種聲音，對於歷史事件也不應該停格在某一個階段，自己的態度就是坦然面對、還原真相，「身為台北市長，我也宣示未來會責成市府團隊，針對228事件相關歷史資料、素材等，盡其所能的加以挖掘搜尋，對228家屬現在所處的生活環境，若有需要也會盡全力給予協助幫忙與照顧。」