臉書社團賣知名飯店住宿SPA券　假的啦！保母、人妻都中招

▲刑事局27日針對網路購物詐騙提出相關數據預警，提醒民眾切莫私下交易以免遭騙。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

隨著疫情解封，假日出遊熱潮導致民眾網路搶購餐飲食宿票券消費行為增加，刑事局預防科27日統計資料，今 年1月1日起至2月19日止，假網拍詐騙案件財損金額新台幣2734餘萬元，較去年同期財損金額1323萬餘元增加106.58%，其中發生於臉書平台財損金額計544萬餘元，亦較去年同期財損296萬元增加83.85%，其中有不少民眾搶購知名觀光飯店住宿券被騙，警方特此提出示警。

警方案例顯示：南部名張姓保母（25歲）上週在臉書社團「飯店民宿住宿券 餐券轉讓出售交流區」，看到有人貼文販售知名飯店「蘭城晶英酒店」住宿券，張女求購。

對方卻要求加通訊軟體LINE私聊，並提供住宿券、SPA券編號取信買家，並要求張女匯款至指定帳戶，張姓立刻以網路銀行轉帳3筆計新台幣3萬5千元到對方帳戶購買5張住宿、SPA券，但對方收到款項後就置之不理，張女還接到對方來電假冒刑警，稱該賣家已遭逮捕，要求張女等候通知及報案，才驚覺遭詐騙。

另一名北部鍾姓家管（33歲）上月底也在臉書社團向同賣家購買「蘭城晶英酒店」票券，鍾女認為價格合理，以網路匯款7萬5千元購買10張住宿券，但對方收到款項就失聯，鍾女等了2周未收到票券，才驚覺遭詐騙進而報警。



警方分析此類假網站詐騙手法，歹徒通常利用時下最夯、最熱門的商品吸引民眾購買，並祭出優惠價格吸引民眾，當有民眾向其表示購買意願，歹徒再誘導民眾透過Message或LINE等通訊軟體私下交易，等到買家將款項匯入指定戶頭後就已讀不回藉此騙取民眾匯款。

刑事局建議消費者應選擇具審核機制的購物網站，不應透過臉書買賣商品避免被詐騙，也建議消費者勿透過通訊軟體私下聯繫賣家，因為社群平臺及通訊軟體缺乏完善的交易規範及審核機制。



警方也建議消費者多利用經濟部網站查詢賣場公司名稱，若發現非登記公司切莫進行交易以免受騙，另外建議消費者使用第三方支付功能平台：貨到付款不保證安全，善用可信賴的第三方支付結帳，透過資金暫留的機制，可以在消費購物完成後，才撥款給賣家，讓消費者的權利多一層保障。

【相關新聞】

►秀分局長合照、堵「蘭小明」強迫拍攝 網紅烏鴉涉黑遭拘提

►揭密網紅烏鴉與蘭小明恩怨 竹聯仁堂網內互打！屢踩紅線警不忍了

►百萬網紅烏鴉3萬交保 訝異檢警大動作！曝當街堵蘭小明原因

