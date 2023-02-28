這6種詐騙手法最常見！高雄警組「防詐團」　1年守住864萬

▲仁武分局防詐團深入佛光山信眾進行防詐宣導。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄仁武分局去年至今及時阻詐25件，成功幫被害人守住864萬。延續這股氣勢，分局趁著228連續假期深入觀光景點，並針對假網拍、假投資、解除分期付款、假檢警、假交友、人頭帳戶詐騙等常見的6種詐騙手法加強宣導識詐。

今天是連假最後一天，許多民眾把握假期出遊，仁武分局轄內的佛光山遊客爆滿，警方除了加強周圍交通疏導外，「防詐宣導團」也出動，深入遊客人潮裡面進行實例宣導與有獎徵答。

▲警方深入民眾進行實例宣導，拉近與民眾的距離。（圖／記者許宥孺翻攝）

仁武分局統計，2023年「解除分期付款詐騙」發生6件，較去年同期減少4件；「投資詐欺」發生1件，較去年同期減少8件；「猜猜我是誰」發生1件，較去年同期減少1件。此外，2022年迄今及時攔阻詐騙案25件，阻詐金額共計新臺幣864萬；而今年2月也查獲詐騙集團1件14人，取獲回贓款100多萬，成果豐碩。

▲仁武分局日前及時阻止女大生陷入愛情詐騙圈套。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，許多詐騙案件的發生，是因為資訊落差導致，因此警方將「識詐」的教育宣導列為首要重點工作。本次識詐宣導針對「假網拍、假投資、解除分期付款、假檢警、假交友、人頭帳戶詐騙」等常見的6種詐騙手法加強宣導，期望有效提升民眾識別詐騙手法的能力，斷絕民眾受騙上當機會。