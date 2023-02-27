假投顧賣未上市股票　立委、企業老闆上百人遭騙千萬

記者陳以昇／新北報導

新北市海山警分局接獲報案，有財經投資顧問公司，用電話隨機撥打給民眾銷售未上市股票，用話術標榜即將上市上櫃，現買現賺！來誘惑不知情民眾購買，待匯款後立刻失聯；預估有上百人受騙，其中還有立委及知名企業老闆，受騙金額達上千萬元，警方日前循線查緝詐團機房，逮捕2名犯嫌，依詐欺罪送辦。

▲警方持搜索票逮捕陳姓及舒姓2名犯嫌 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，45歲陳姓及35歲舒姓男子，2年多前承租台北市中山區一處商辦大樓，作為詐騙的機房，找來多名共犯透過網路電話隨機撥打，向不特定民眾銷售未上市上櫃股票，一張售價9萬元，標榜綠能、航太等熱門公司，現買現賺，待民眾注入資金購買後，立刻失聯，受騙民眾申訴無門。

▼警方現場起獲犯罪事證 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方接獲報案，預估受害民眾上百人，2年多來受騙金額高達上千萬元，其中還有立委及知名企業老闆；專案小組經調查跟蹤埋伏，循線鎖定陳男台北市中山區承租的機房，23日持搜索票前往查緝，當場逮捕陳、舒2人，查扣手機、電腦、話術講稿、教戰手冊、話務電話機、客戶名單資料等證物。

經清查，目前已有被害簡姓女子等4人到案做筆錄，4人損失共223萬元，警方訊後除了將2人依詐欺罪移送新北地檢署偵辦外，還鎖定6名在逃共犯。警方呼籲，高報酬率投資必定伴隨高風險，如欲投資請依循金管會核准之證券、投顧、期貨及銀行等正當金融投資管道，切勿輕信來路不明之投資管道。