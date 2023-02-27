不賣龍蝦！宣導防詐拚了　蘆洲警偵查隊長變身海鮮直播主　

▲蘆洲偵查隊隊長郭懷澤在「海鮮直播粉絲團」直播教阻詐。（圖／蘆洲警分局提供）

記者戴上容／新北報導

為教阻詐，奇招百出！蘆洲分局為徹底打擊國內詐騙問題，由偵查隊隊長郭懷澤與「新方活海鮮直播粉絲團」搭配直播，分享各種詐騙手段，透過多種管道，讓民眾更能了解各種詐騙手法，以達成「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向破解詐騙手法，建立國內「防詐騙、擋金流、清集團」之終極目標。

網路購物常伴隨個資外洩或是假帳號假購物資訊，蘆洲警分局這次與「新方活海鮮直播粉絲團」合作，於現場直播內宣導反詐騙資訊，並以臉書直播為媒介，讓更多人能夠了解各類型詐騙手段，在直播中以詼諧語氣揮別一般制式宣導，更貼近民眾日常生活，即時說明可能詐騙手法，達到全民識詐，降低民眾遭詐騙機會。

蘆洲警方不只在直播上進行反詐騙宣導，也在轄內宮廟遶境等人群聚集地進行，發放防詐宣導文宣、宣導品，另外連假中陽光開始露臉，轄內的觀光地區八里渡船頭人潮湧現，各種年齡層的民眾出外遊玩，轄區警也趁機與民眾解釋現行政府推廣「新世代打擊詐騙策略行動綱領」，帶領民眾達到「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」的成效。

蘆洲分局分局長林詮峰呼籲，全民識詐、反詐、打詐為當前治安重點，若是民眾接獲可疑電話、資訊，皆可撥打165反詐騙專線或是110報警電話求證，也可以透過165全民防騙網查看闢謠專區，另外蘆洲警方於臉書專頁「蘆洲警園」分享5種詐騙手段，更可直觀理解達到識詐成效。