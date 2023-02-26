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三重警前進女子高校教反詐　「粉專影片」手把手教破解騙局

▲▼ 三重警前進女子高校教反詐。（圖／三重警分局提供）

▲▼ 三重警前進女子高校教反詐。（圖／三重警分局提供）

記者戴上容／新北報導

全民反詐！新北三重警分局在粉絲專頁「三重警好讚」分享5段警政署長黃明昭特地在警廣YouTube頻道推出防詐系列宣講，破解網購詐騙、假檢警及遊戲點數騙局，日前更至轄內金陵女中宣導師生們反詐騙知能，期望透過宣導活動將反詐騙教育深入校園，向下扎根。

三重警分局表示，校園反詐巡迴活動參與師生約百餘人，以「新世代打擊詐欺策略行動綱領」之首部曲「識詐」為重點主題，加上生動的案例分享破解詐騙話術及手法，來引起學生的興趣。

為強化師生們面對詐騙時的即時反應，活動中以有獎徵答之方式帶領學生自主思考並提升參與感，希冀能藉此活動學習由教師到學生，學生到家長，將反詐知能發散至每個家庭中，突破同溫層侷限，提升觸及民眾。

此外，新北市三重警分局也在臉書網頁分享，警政署長黃明昭特地在警廣YouTube頻道推出防詐系列宣講，針對詐騙集團常用手法，譬如網購詐騙、假檢警及遊戲點數一一破解，期望透過宣導活動能深入網路與民間。

三重警分局長張國哲表示身處資訊快速流通的數位世界，接觸的網路資訊眾多且繁雜，常因一時之好奇心或新鮮感，在思慮不周之情況下踏入詐騙集團設計之圈套，因此為有效降低民眾受外界誘惑誤導，需經由多方宣導，讓全民遇詐不慌，安之若素，撥打反詐騙唯一指定電話165「主動查證」。

▲▼ 三重警前進女子高校教反詐。（圖／三重警分局提供）

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