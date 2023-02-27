早8愈多「成績愈爛」！研究證實：對大學生有害　不應強迫必修

▲最新研究證實，早8上課有害大學生成績表現。（示意圖／ETtoday資料照）

記者楊晏琳／綜合報導

「早8」指的是早上8點的第一堂課，對不喜歡早起的人而言，幾乎是能避就避。最新研究指出，早8不僅無助於促使學生早睡，反而會排擠睡覺時間，影響生理與成績表現；研究甚至建議，學校應避免強迫學生必選早8課程。

早8對大學生真的有害！內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩在臉書分享一篇本周發表於Nature Human Behavior的最新研究。研究團隊透過新加坡大學的無線網路追蹤了2018至2020年，337堂課共24000位學生的出席狀況，並結合學生成績表現。結果發現，平均而言，早上8點開始的課，出席率比10點以後低10%，有30%會睡過頭。

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團隊接著結合學生的出席資料、修課時間與學業成績，發現學生在下午課的平均分數，顯著高於早上的課或早上下午混合的課。對個別學生而言，每周有愈多堂早8的課，平均分數也會愈差。種種證據皆證實，早8課會傷害學生的生理及成績表現。研究甚至建議，學校應該避免強迫學生必選早8課程。

研究人員讓200位學生帶健康手環追蹤睡眠，並分析40000位學生使用課程網站的狀況後也發現，只要有早8的課，平均而言該天就會少睡1個小時，而非早睡。「他們使用課程網的總時間並沒有改變，所以還是一樣用功，只是早8課排擠到睡覺時間。」

重症醫學專科醫師黃軒補充，研究人員認為，早課對大學生來說，可能是一種巨大的生活壓力，容易讓學生失眠、睡過頭、遲到甚至缺席。太早起床造成的長期睡眠不足，也會損害身心，自然影響學習成績。

研究小組表示，學校規劃早課，通常是為了最大限度利用教室空間和教師講課時間等資源，並儘量減少學生和教師，在日程安排太密集衝突。但早課天數頻增，卻與成績呈負相關。