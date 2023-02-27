　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

研究證實：早8愈多「成績愈爛」！不應強迫大學生必修

▲▼校園生活、大學教育、男女高中生、下課（圖／記者林世文攝）

▲最新研究證實，早8上課有害大學生成績表現。（示意圖／ETtoday資料照）

記者楊晏琳／綜合報導

「早8」指的是早上8點的第一堂課，對不喜歡早起的人而言，幾乎是能避就避。最新研究指出，早8不僅無助於促使學生早睡，反而會排擠睡覺時間，影響生理與成績表現；研究甚至建議，學校應避免強迫學生必選早8課程。

早8對大學生真的有害！內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩在臉書分享一篇本周發表於Nature Human Behavior的最新研究。研究團隊透過新加坡大學的無線網路追蹤了2018至2020年，337堂課共24000位學生的出席狀況，並結合學生成績表現。結果發現，平均而言，早上8點開始的課，出席率比10點以後低10%，有30%會睡過頭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

團隊接著結合學生的出席資料、修課時間與學業成績，發現學生在下午課的平均分數，顯著高於早上的課或早上下午混合的課。對個別學生而言，每周有愈多堂早8的課，平均分數也會愈差。種種證據皆證實，早8課會傷害學生的生理及成績表現。研究甚至建議，學校應該避免強迫學生必選早8課程。

研究人員讓200位學生帶健康手環追蹤睡眠，並分析40000位學生使用課程網站的狀況後也發現，只要有早8的課，平均而言該天就會少睡1個小時，而非早睡。「他們使用課程網的總時間並沒有改變，所以還是一樣用功，只是早8課排擠到睡覺時間。」

重症醫學專科醫師黃軒補充，研究人員認為，早課對大學生來說，可能是一種巨大的生活壓力，容易讓學生失眠、睡過頭、遲到甚至缺席。太早起床造成的長期睡眠不足，也會損害身心，自然影響學習成績。

研究小組表示，學校規劃早課，通常是為了最大限度利用教室空間和教師講課時間等資源，並儘量減少學生和教師，在日程安排太密集衝突。但早課天數頻增，卻與成績呈負相關。

ET快訊
韓國棒球隊嘴舔冰勺！　台中牛排館急找「正義吳先生」
快訊／超狂71分！他飆13顆三分　刷新NBA紀錄
「你在大聲什麼啦！」陳平偉近況曝光　形象神轉
快訊／蔡天鳳案首開庭結果曝！　3男神情「平靜」
快訊／林書豪NBA隊友來台！　加入夢想家
消防員公墓救火身亡　同事悲痛：清明節成消防員崩潰日
快訊／桃園16歲少年載女網友　自撞廟柱慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

妹子徵男伴吃屋馬「可過夜、不愛愛」：歡迎來看素顏！1條件被酸爆

獨／違規訂餐挨罰「舉牌洗門風」　松山高中學生連署促「開放外食」

別人都10分鐘↑！看醫生1現象他驚喊怪　「變30秒俠」爆共鳴

「你在大聲什麼啦！」陳平偉近況曝光　賣二手豪車...形象神轉

國道「遍地紫爆」超塞！午後11條地雷壅塞路段出爐

衛福部曝「缺藥6原因」！15類清單一次看　2款兒童用藥採專案處理

228連假3星座財運爆棚　開運方法大公開

早8愈多「成績愈爛」！研究證實：對大學生有害　不應強迫必修

沒有雅婷！男、女生Top8菜市場名曝　他認識「5個柏翰」笑翻

王必勝：健保缺藥恐88品項「可能會增加」　這平台供民眾2方式通報

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

父子3人忘帶鑰匙苦笑守門　看夜景又遇雨...折返開喝！

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

蔡依林「見面第一句話逼哭她」　莫莉激動落淚：等了21年！

吵架女友說男人嘴騙人　他「妳的很舒服」慘遭揍

王淨認愛曹佑寧「滿面春風」登場　許光漢笑：去日本再推薦我

行糾遇囂張阿伯狂飆罵　還2度被踢！司機怒反擊

TWICE娜璉「招牌兔寶寶牙」消失　新模樣曝！網喊可惜：沒了特色

妹子徵男伴吃屋馬「可過夜、不愛愛」：歡迎來看素顏！1條件被酸爆

獨／違規訂餐挨罰「舉牌洗門風」　松山高中學生連署促「開放外食」

別人都10分鐘↑！看醫生1現象他驚喊怪　「變30秒俠」爆共鳴

「你在大聲什麼啦！」陳平偉近況曝光　賣二手豪車...形象神轉

國道「遍地紫爆」超塞！午後11條地雷壅塞路段出爐

衛福部曝「缺藥6原因」！15類清單一次看　2款兒童用藥採專案處理

228連假3星座財運爆棚　開運方法大公開

早8愈多「成績愈爛」！研究證實：對大學生有害　不應強迫必修

沒有雅婷！男、女生Top8菜市場名曝　他認識「5個柏翰」笑翻

王必勝：健保缺藥恐88品項「可能會增加」　這平台供民眾2方式通報

雲林「國產雜糧工作坊」　匯集農、產經驗討論促進雜糧產業發展

86歲阿公嗨贏「3P極樂大獎」　滾床前竟噎死！孫子忍淚代上陣

三重男「沒戴帽騎車三貼」包包隨手亂丟　掉出一把槍5子彈

修杰楷錄影失手「剪壞客人頭髮」！　謝金燕睹慘況急提醒：拿反了

「普門游擊幫」相愛相殺　鄭宗哲稱讚張仁瑋有一軍實力

「游擊雙寶」出擊！林岳平讚：不錯喔　吳念庭打2棒有原因

台東掩埋場起火「濃煙+臭味」受不了　緊急向雲林調移動監測車

游錫堃：跟隨辜寬敏推動國家正常化　「我們會努力的」

跟威力彩9億車拚！　車廠員工集資12萬包牌

超狂71分！里拉德瘋砍13顆三分成史上最年長「70分先生」

生活熱門新聞

一早7:15「九族1景象」嚇壞！他秒求同溫層...網驚呆

北一女學生嗆畢旅「不值6450元」　業者：吃好住好已是流血價

冷空氣連發！下周「快速變天」

水庫快乾了！中南部何時下雨　最新預測出爐

學生嗆畢旅不值6450　北一女回應

哪些科系「難讀又低薪？」網點名：薪資跟屎一樣

她日本度蜜月被丟包！　未婚夫隔天裝沒事有說有笑

九族文化村再發公告「建議改轉其他地方旅遊」

快訊／連假第3天！國道再變大型停車場　紫爆路段曝

用公勺吃冰淇淋　韓國球隊「自摑式」回應曝

今晨8.2℃！　雨區擴大時間曝

北一女畢旅行程曝　學生怒：值6450？

90%台灣女生有「1優點」　他搭捷運狂讚

蔡天鳳遭碎屍烹煮　醫勸慎防1類人

更多熱門

相關新聞

太早上課成績會變差！　「改1時段」效果最好

太早上課成績會變差！　「改1時段」效果最好

亞洲人除了上班時間長、上課時間相較其他歐美地區也更為血汗。有醫師就分享，其實有研究指出，太早上課成績反而會下降。研究調查，太早上課其出席率會下降約10%，相比之下，中午之後上的課，學生們也較少遲到。總結來說，早課的天數增減是與成績相關。

捲髮散熱功能更好！　醫揭密「人類有頭髮」2原因

捲髮散熱功能更好！　醫揭密「人類有頭髮」2原因

學測成績今上午9時公布　查詢網址看這邊

學測成績今上午9時公布　查詢網址看這邊

2024選戰結構　各黨民意陷僵局

2024選戰結構　各黨民意陷僵局

營養師：多吃含「褪黑激素」食物，有效助眠

營養師：多吃含「褪黑激素」食物，有效助眠

關鍵字：

早8睡眠成績黃軒王宏恩

讀者迴響

熱門新聞

蔡天鳳頭顱找到了！警：還算完整

田慎節露「渾圓八字奶」　酸民留言反被她洗臉

巴黎公園驚見斬首女屍　丈夫承認殺妻

福特「新國民7人座休旅」現身

蔡天鳳頭骨毛髮遭煮透！鍋撈出紅蘿蔔

一早7:15「九族1景象」嚇壞！他秒求同溫層...網驚呆

蔡天鳳雙手軀幹仍失蹤　警逮5人：全都不合作

快訊／3張千萬發票將在3／6逾期！　最低消費105元

Apple「謝謝醫院主動聯繫道歉」又惹議

緊身牛仔褲搭長靴太吸睛　他北捷狂撩正妹到鐵板

悲慟！「葉克膜」救勇消　20:28拔管

即／蔡天鳳頭顱有致命傷　前公公情婦被拘

林襄賣瘦身產品觸法！　衛生局人員揪違規最高罰金恐400萬

北一女學生嗆畢旅「不值6450元」　業者：吃好住好已是流血價

Apple嘆急診室「有空床不能躺」　護理師怒：醫院不是飯店

更多

最夯影音

更多
國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操
恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

父子3人忘帶鑰匙苦笑守門　看夜景又遇雨...折返開喝！

父子3人忘帶鑰匙苦笑守門　看夜景又遇雨...折返開喝！

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面