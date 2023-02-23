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學測成績今上午9時公布　查詢網址看這邊

▲▼學測第一天，在成功高中應試的考生，依序進入考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲學測成績單今天公布，考生可上大考中心網站查詢。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年度大學學測成績及各科五標等統計資料今（23日）公布，成績通知單也在今天寄發，學測主辦單位、大考中心提醒考生，凡是報名資料有填寫行動電話號碼者，將以「0911-511-467」手機號碼主動發送簡訊通知考生成績；而從今天上午9時起，即可至大考中心官網「112學年學科能力測驗試務專區」或以電話語音（02）2364-3677查詢成績。

今年學測共有超過11.8萬人報名，寫下23年來次低，大考中心表示，若考生對學測成績有疑義，今天起到3月2日止，到大考中心網站「學科能力測驗試務專區」註冊或登入個人專區，使用系統內申請成績複查功能登錄申請複查相關資料，而且考生複查成績，限用網路申請，沒在期限內完成申請手續並繳費者概不受理；複查結果通知書將在3月10日（二）寄發，同時提供網路及電話語音查詢。

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在學測成績公布後，之後就是進入繁星推薦跟申請入學，而為了落實高三完整學習，今年繁星推薦與申請入學時程也和去年一樣往後延。

大學甄選入學委員會表示，繁星推薦管道從3月14日到3月15日開放報名，3月21日公布第1類到第7類學群錄取名單，以及第8類學群（醫學系、牙醫系）第一階段篩選結果，5月18日到6月4日間進行繁星第8類學群第二階段指定項目甄試，各校在6月5日前公布繁星第8類學群錄取名單，甄選會則在6月7日公告錄取名單。

至於申請入學部分，大學甄選會指出，將在3月23日到24日開放報名，3月30日公布第一階段篩選結果，5月18日到6月4日進行第二階段指定項目甄試，各校在6月5日前公布錄取名單，錄取生必須在6月8日到6月9日登記就讀志願序，6月14日上午9時公布統一分發結果。 

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