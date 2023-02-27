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北一女學生嗆畢旅「不值6450元」　業者：吃好住好已是流血價

▲北一女校慶。（圖／記者楊惠琪攝）

▲北一女畢旅費在網路掀起討論。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

北一女一名學生在網路上抱怨，後天（3/1）將前往南部3天2夜畢業旅行，但行程規劃相當潦草，不但多數時間都花在交通上，付費景點待的時間短，卻要打2小時沙灘躲避球，批評根本不值6450元。但有旅行業者認為，整團吃好住好，已是流血價。校方則表示，今天下午四點前還可取消報名，可全額退費。

在網路上抱怨的北一女學生指出，學校在出發前一周才公布畢旅行程，公布後就放了228連假，行程規劃潦草，包括在海生館僅停留2.5小時，義大世界遊樂園含午餐時間只有3.5小時，墾丁大街只能逛1個小時，卻要玩2小時免費的沙灘躲避球。此抱怨也在網路上掀起「6450之亂」，許多網友幫忙分析到底貴不貴。

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創新旅行社董事長李奇嶽表示，多年前曾帶過北一女畢旅行程，差不多也是這樣的行程， 3天2夜行程就快要6000元，經過物價波動、基本工資調漲等，才多了幾百元，因為是團體、平日出遊，才有可能這種價錢，如果自己規劃，同樣行程至少要花一萬二千元，這次北一女畢旅6450元，整團吃好住好，幾乎是流血價了。他還說，很多旅行業者把北一女、建中這種明星學校視為「指標戰區」，都會想盡辦法爭取，每個學生可以賺個300元價差就偷笑了。

一位不具名、專做國旅的旅遊業者也說，據了解，北一女畢旅整團吃好住好，出發早餐吃的是「真芳」，兩晚星級飯店，初步估算，3天車資一輛最少也要36000元，若以30名學生估，每人要1200，住宿每晚每人約1200元、2晚就要2400元，加上義大、海生館門票，還有一餐飯店自助晚餐抓700元，以及桌菜和其他餐費等，還沒加領隊等其他雜支，就要5000多元，幾乎沒什麼利潤。▲▼北一女畢旅「免費沙灘玩2小時」　學生崩潰揭3天行程：值6450元？。（圖／翻攝Dcard）

▲北一女學生批評畢旅行程規劃潦草，根本不值6450元。（圖／翻攝Dcard）

北一女學務主任黃俐芳說，所有行程經過調查學生喜好景點，進行投票才定案，選擇到高雄、屏東是學生投票的結果，至於活動行程表比較晚出來，是因為要跟旅行社做最後的確認，經學生反映後，已經微調部分行程時間，像是義大世界有延長半小時、沙灘躲避球也有縮短時間。

黃俐芳說，尊重學生個人意願，如果無法接受這次畢旅行程者，今天（27日）下午四點可取消報名，旅行社承諾會全額退費，目前初步統計，只有零星個位數同學取消報名。她強調，畢旅也是一趟學習旅程，學習怎麼配合團體活動，和同學創造難得的回憶，尤其一個七、八百人的旅行團，實在很難兼顧個別學生的需求，但無論如何，尊重學生個人選擇。

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