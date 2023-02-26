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學生公開畢旅行程嗆「不值6450元」　北一女回應：可退費

▲▼ 北一女中,開學防疫,進校園 。（圖／記者崔至雲攝）

▲北一女畢旅三天兩夜行程公開 。（示意圖／資料照）

文／中央社

北一女中將舉辦為期3天2夜的畢旅，但有學生將行程表PO上網，質疑校方太晚公布行程，且行程也沒有6450元的價值。校方對此表示，行程經學生討論、投票後才定案，有疑問可退費。

台北市立第一女子高中一名學生昨晚在社群網站Dcard以「北一女畢旅三天兩夜6450」為題發文，表示3月1日至3日是畢業旅行，新台幣6450元費用在去年12月就已繳納，但學校直到228連假前夕、2月24日才公布詳細行程，讓學生沒有充分時間向學校反映意見。

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根據行程表，畢旅第1天活動為「台南城市探索」，接著驅車前往高雄入住義大世界園區內的飯店；隔天上午安排3.5小時讓學生在遊樂園遊玩，晚間到墾丁大街；最後一天上午參觀海洋生物博物館，午餐後便啟程返回台北。

文章指出，這個行程讓她懷疑是否有6450元的價值，雖然去年收到繳費通知時已知道可能會去的地點，但遲遲等不到詳細行程，如今意見已無法被採納，呼籲學校好好檢討相關作業流程，給予學生及家長足夠表達意見的權利及時間。

對此，北一女中說明，行程安排是先在上學期調查學生喜好景點後，再交由廠商根據調查結果規劃路線，並請各班學生、家長及教師代表帶回討論，接著投票後定案，並非直到2月24日才公布相關規劃，若學生有疑問或希望退費，可以聯繫班導師處理。

▼北一女畢旅行程免費沙灘玩2小時，學生崩潰。（圖／翻攝Dcard）

▲▼北一女畢旅「免費沙灘玩2小時」　學生崩潰揭3天行程：值6450元？。（圖／翻攝Dcard）

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