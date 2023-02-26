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北一女畢旅「免費沙灘玩2小時」　學生崩潰揭3天行程：值6450元？

▲▼ 北一女中,開學防疫,進校園 。（圖／記者崔至雲攝）

▲北一女三天兩夜的畢旅行程遭公開質疑 。（資料照／記者崔至雲攝）

網搜小組／許力方報導

北一女中有學生昨（25日）晚發文披露，學校安排的畢業旅行行程潦草，搭車2小時去免費的沙灘玩，還被強制打2小時的沙灘躲避球，卻要價6450元，讓人質疑「真的有價值嗎？」且無法來得及充分反映意見給學校。三天兩夜的行程一曝光隨即引發熱議，網友驚呼「現在畢旅這麼貴？」「搭車搭到飽。」

該名北一女學生透過Dcard以「北一女畢旅三天兩夜6450」為題發文，提及3/1~3/3是畢旅，但學校直到2/24、也就是前一周五才公布行程，安排的內容潦草、古怪，包括──
●第一天：午餐自理不提供參費
晚餐2小時草皮活動
●第二天：早餐吃2小時
義大3小時半+餐券只能在義大排午餐
搭車2.5小時去免費沙灘+強制打2小時沙灘躲避球
●第三天：海生館只去2.5小時
中午後扣除1小時吃飯基本上都在車上

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▲▼北一女畢旅「免費沙灘玩2小時」　學生崩潰揭3天行程：值6450元？。（圖／翻攝Dcard）

▲北一女學生崩潰揭行程：真的有值6450元？（圖／翻攝Dcard）

該名學生痛批，美其名三天兩夜但能玩的地方實際上沒多少，花錢去的景點待的時間短，讓她們質疑「真的有6450的價值嗎？」這筆費用在去年12月就繳納，行程直到2/24才公開，距離畢旅不到一周，在此之前學生完全沒有收到任何有關的詳細行程，使得2/24行前說明會時，學生家長意見無法充分反映、無法被採納，學校也不受理退費，這筆費用就竟去哪不得而知，希望得到學校正面回應。

6450元的三天兩夜畢旅行程一曝光，在網路掀起熱烈討論，批踢踢鄉民就幫忙整理分析翻譯，行程是「第1天類自由行（還不補餐費），第2天義大、躲避球、自由行，第3天博物館+敬香團回程」，網友紛紛驚呼「行程都在坐車，所以覺得沒價值吧」、「現在畢旅這麼貴？住兩晚要6000」、「還跑到海生館去 搭車搭到飽」、「哇！比大學社團行程還克難」、「學生逛商場幹嘛？又沒錢買」、「高中生畢旅好歹也要五天四夜吧」、「跑的距離也過遠 台南到墾丁光坐車就飽」、「躲避球真的很蠢= =」。

ET快訊
北一女畢旅6450元！免費沙灘玩2小時　學生崩潰揭3天行程
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