他罵北一女友自私「只顧植物人哥哥」　女方霸氣回應了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友日前抱怨，北一女畢業的高材生女友，因家境困難，還需照顧植物人哥哥，所以被迫棄學，最近兩人談婚論嫁，對方全以娘家為優先考量，讓他覺得很自私。沒想到，他大吐苦水卻被網友一面倒抨擊，如今女方現身回應，也再次強調「我們還是分手吧！」

起初，男網友在「匿名2公社」感嘆，和女友交往2年多，對方外型條件十分出色，還是北一女畢業的，不過對方家境困難，前幾年媽媽跟哥哥更發生車禍，母親去世了，哥哥雖撿回一命，卻成了植物人，這幾年都是父女倆在顧他。

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他透露，女方父親是開小發財車賣早餐的，以前有女友媽幫忙，但她過世後，女友怕父親太累，所以毅然決然放棄讀大學，並跟爸爸一起賣早餐。

▲男方覺得女生太自私，只顧自己家裡。（圖／翻攝自匿名2公社）

最近小倆口有結婚的共識，但女友希望婚後可以在她家附近先租房子，方便她照顧家裡；這讓他相當無奈，「原本還想說，若結婚女友搬來我家住，至少可以讓她在我家的火鍋店幫忙，不然只有高中畢業的她能找到什麼好工作。人家說嫁出去的女兒就像潑出去的水，但我女友卻很自私地要我什麼都配合她。」

這番話被大票網友洗版撻伐，而女方也現身回應，「X先生，你的PO文我有看到了，我相信我的這篇文你應該也看得到。交往這段時間以來，你是真的對我很好，但若要走到婚姻這一塊，我就必須考量到我家人，謝謝你曾經對我的好，但我實在無法放下爸爸一個人去照顧哥哥，我也不想造成你跟你家人之間不愉快。」

女方最後更斬斷這段情，「在你眼中我只是個自私的人，我想我們不適合也不應該再在一起了，所以我們還是分手吧！」

▲女方決定分手。（圖／翻攝自匿名2公社）

另外，女生也PO出兩人對話，只見男方試圖想進一步溝通，直說「店休的話妳再回去XX看妳爸哥，我不知道妳在生什麼氣，我爸媽是覺得，住OO家裡比較好，在外面租房還要多一筆開銷。」

他接著表示，「我知道妳在擔心妳爸，但妳遲早要嫁人，也不可能永遠在妳爸身邊幫忙吧？妳今天到底在忙什麼？中午打電話也不接，訊息又不讀不回，我晚上忙完去找妳。」

然而，女方已做好放手的打算，只回了一句「你不要再來找我了。」對此，網友們紛紛替她打氣，「這放生強而有力，給這個女主角大大的讚」、「小妹妹加油！妳比他更懂事」、「沒有對錯，立場不同，結案，大家互相祝福」、「祝福妳，日後遇到能體諒你的男人」。