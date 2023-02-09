獨／北一女段考出現「這照片」　網友熱議：會不會看到忘了解題

▲北一女數學段考以校貓入題，吸引網友熱議。（圖／翻攝自網路）

記者楊惠琪／台北報導

台北市北一女中校貓「黑妞」向來是學校熱門話題，陪伴北一女師生長達15年，還有專屬的粉絲專頁「北一貓奴」介紹生活點滴，校內甚至有數學老師出段考考卷，也以「黑妞」入題還放上照片，引發網友熱議，「會不會有學生看貓看到忘了解題」。

北一女數學老師王嘉慶以「黑妞」入段考題，考題描述綠園「黑妞」有一個特別的習性，每天都會在甲、乙兩地之一休息，要求學生依據「黑妞」的休息習性，以「高中生應有的論證層次與書寫表達能力」，描述其中的轉移矩陣，並計算機率等。王嘉慶說，這題考的是學生「轉移矩陣」(transition matrix)的觀念，算是基本題型，考題不難發揮。

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此考題近期在網路上掀起熱門討論，有網友說：「我一看到『矩陣』就直接看貓了」、「文科表示：告訴我貓貓在哪裡就好，答案不重要」、「路過看貓的數學老師表示，送分題無誤」、「文組表示：甲地沒看到就去乙地找就好啦」、「好棒的題目喔！太有趣了呀！」





▲北一女校貓「黑妞」是校內人氣話題。（圖／翻攝自Facebook／北一貓奴）

王嘉慶說，每次出題或是編寫上課講義，都會想設計一、二題情境題讓學生融入理解，之前也有用過柯南、職棒、寶可夢、撲克牌、統一發票等題材，這次是「黑妞」首次入題，沒想到會在網路上引起討論，有點意外，畢竟已經是2年前出的考題，但能引起討論話題，感到開心，也歡迎大家對考題批評指教。

至於網友熱議「會不會有學生看到貓，就忘了解題」？王嘉慶說，這應該只是網友開玩笑，學生不會忘記解題，如果正在高中求學階段者，就會知道這題是基本題，在整份考卷算是比較簡單的題目，學生答對率都還蠻高的。他也網友敲碗下，提供該題解答。





▲出題老師王嘉慶提供解答。（圖／王嘉慶提供）