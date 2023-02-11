今「國際女性科學日」！北一女國際科展15作品奪獎「女力最佳示範」

▲北一女在台灣國際科展成績亮眼，為今天的國際女性科學日，做了最佳示範。（圖／北一女提供）

記者許敏溶／台北報導

今天為聯合國教科文組織訂立的「國際女性科學日」，台北市今年以「性平素養與科技生活」主軸推動性別平等教育，今天將學生優秀作品在北市性別平等教育網上線展出，無獨有偶，在昨天的台灣國際科學展覽會（TISF）上，北一女再創佳績，報名48件作品參賽，15件作品獲獎，其中10件作品及14 位學生獲選為出國正選代表，恰巧為今天「國際女性科學日」做了最佳示範。

為打破性別成為女性參與科學研究阻力，鼓勵女性投入科學領域，聯合國教科文組織將每年2月11日訂為「國際女性科學日」。北市今年以「性平素養與科技生活」主軸推動性別平等教育，並在今天的國際女孩性科學日，將學生優秀作品在北市性別平等教育網上線展出。

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▲▼北市教育局將學生優秀作品在性別平等教育網上線展出，上圖為「台灣第一位女醫師-蔡阿信」，下圖為「打破藩籬的關鍵英雄-凱瑟琳強森」。（圖／北市教育局提供）

北市教育局舉例表示，松山國小的陳同學用四格漫畫，訴說台灣第一位女醫師蔡阿信堅持自已夢想，為台灣婦女醫療貢獻小故事；民族實中陳同學，在看過關鍵少數電影後，對於電影中女主角凱瑟琳強森感到敬佩，透過平面設計將太空、計算等元素融入，並寫下她的名言:「我知道歧視就在哪，但我選擇不看它」，希望學習她堅持的勇氣及自信。

無獨有偶，台灣科教館舉辦的「2023台灣國際科學展覽會（TISF）」，共有美日韓等21個國家及地區的284位學生、170件作品參賽，最後共有國內60件、國外18件作品獲獎。

其中北一女表現精采，報名48件作品，26件通過初審進入複審，最終15件作品獲獎，包括一等獎5件、二等獎4件、三等獎2件、四等獎4件，成果豐碩，其中10件作品及14位同學獲選為出國正選代表，包括美國ISEF六件，其餘墨西哥國際科學博覽會、義大利科學博覽會、突尼西亞國際工程與科技節一件、韓國科學博覽會各1件。

▲北一女在台灣國際科展成績亮眼，為今天的國際女性科學日，做了最佳示範。（圖／北一女提供）