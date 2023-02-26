來台3年「被台灣人熱情寵壞」　烏克蘭正妹希望永久定居

▲烏克蘭正妹Lina表示自己總是會被台灣人的友善感動，希望可以永遠定居台灣。（圖／CTWANT／翻攝自不要鬧工作室YouTube）

圖文／CTWANT

來台生活三年的烏克蘭女子Lina，近期因為業務因素，短短5個月內就到6個國家出差。沒想到在這段期間，她思念的並非是自己的家鄉烏克蘭，反而是熱情友善的台灣，就連台灣海關一句「歡迎回來」都讓她感動萬分並也自嘲自己是被台灣人寵壞了「我總是會被台灣人的友善感動」。

YouTube頻道「不要鬧工作室」近日訪問到烏克蘭女子Lina，Lina目前已經在台生活3年，而近期因為工作因素，短短5個月內她跑到義大利、馬來西亞、新加坡、杜拜、印尼和峇里島等6個地點出差。沒想到在海外，她心心念念的反而是台灣的熱情與友善。

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Lina解釋，雖然說許多國家都十分漂亮，但她在其他國家往往會被當成觀光客，反倒是在台灣並沒有。她也舉例自己過去曾在餐廳時不小心撞到服務生，雖然是自己的錯，但服務生卻不斷地跟自己道歉。就連有一次在咖啡店拿到其他客人的飲料，客人在得知後也沒有生氣，反而大方的表示請她喝。

Lina表示，自己在海外出差時，時常會遭遇海關人員花費大量時間跟她說話，目的就是想要拿到Lina的電話。但是這次從海外返回台灣時，台灣海關的專業與熱情，也是讓Lina十分喜愛，就連台灣海關一句「歡迎回來」，讓她有了家的感覺。Lina也直呼「我被台灣人寵壞了，這真是世界上最棒的感覺。」

目前已經旅居台灣3年的Lina表示，自己已經無數次的體驗到台灣人的熱情，而她也總是被台灣人的友善感動，Lina也表示，如果可以的話，希望可以永久定居在台灣。