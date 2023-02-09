店員問候新年好「收44元服務費」　她見帳單傻眼：結帳才告知

▲大陸廣東省一名女網友去大排檔用餐，結帳的時候發現，由於用餐途中被店員問候「新年好」，竟遭加收服務費。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

圖文／CTWANT

大陸廣東省一名女網友表示，2日去一間大排檔吃宵夜，結帳的時候發現，由於用餐途中被店員問候「新年好」，竟遭加收一筆10元人民幣（約新台幣44元）的服務費；事後店家負責人澄清，應是服務生結帳未注意導致。當地政府相關部門人員則稱，後續將安排相關人員到場了解詳情。

綜合陸媒報導，廣東省中山市一名女網友在社群平台發文表示，2日和友人去石歧區一家大排檔吃宵夜，用餐途中被店員問候「新年好」，結帳的時候卻發現，帳單上莫名出現一筆10元的收費項目，她見狀傻眼之餘，立刻詢問在場員工，卻遭回應「就要收這個費用，公司有規定」。

檢視女網友的發文截圖，對於其他網友疑問10元人民幣（約新台幣44元）可能是加收的服務費，她則回覆，店家從一開始就對此隻字未提，「問（新年好）的時候還說是新年給我們每一桌的問候什麼的，聽著好奇怪。」還有人指出，「都過（正月）初十了，大家都上班了，還加收新年服務費會不會有點太離譜了？退一步說，就算真的想加收，不提前告知不合規吧？」

▲女網友透露，店家人員在結帳前對加收服務費一事隻字未提。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

▲其他網友見狀，紛紛直呼誇張。（圖／翻攝自微博／共富視頻）

事後店家負責人7日出面澄清，1月21日至29日恰逢農曆除夕到正月初八，因為工作人員的薪資都是以3倍計算，才會特地向顧客收取服務費，之後一切恢復如常；然而，女網友2日去用餐當天為農曆正月十二，負責人對此又解釋，應是服務生結帳未注意導致，「正常的話，過了（正月）初十肯定不會再收了。」

負責人進一步指出，許多商家在春節期間的用餐價格都會上漲百分之10至20，自己每桌只加收10元人民幣（約新台幣44元）的服務費，「已經算是很良心了。」他還提到，店員都會和每桌顧客說清楚欲加收的服務費，因此不知顧客為何還要投訴。

當地市場監管總局表示，加收服務費的前提是要保障消費者的知情權，應該明碼標價提前告示，並做好溝通解釋的工作；如果顧客等到結帳才知道這筆問候服務費，說明店家在這方面做得不好。相關人員透露，已將此事記錄，後續會到場了解詳情。