大四學生放棄考研究所「捐骨髓救妹妹」　她自責：耽誤姐姐未來

▲中國河南一名17歲女孩（左）因患上了骨髓增生異常症候群，需要骨髓移植，而正在準備考研的姐姐（右）得知後，也毅然決然放棄考試，捐獻骨髓救妹妹。（圖／翻攝自《九派新聞》）

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中國河南一名17歲女孩因患上了骨髓增生異常症候群（Myelodysplastic syndromes，MDS），需要骨髓移植，而正在準備考研(參加研究生招生考試)的姐姐得知後，也毅然決然放棄考試，捐獻骨髓救妹妹，報導一出也感動無數網友。

據《九派新聞》的報導，17歲的王笑歌原本是河南平頂山郟縣的高校學生，成績一直名列前茅。直到2022年6月，王笑歌因反復發燒，並出現貧血等症狀而被緊急送醫，檢查後才發現，她罹患了MDS，也就是白血病前期，需要進行骨髓移植。

當時在鄭州準備考研衝刺班的姐姐王夢歌知道後，毅然決然放棄考試，決定捐骨髓救妹妹，除此之外，她還到醫院照顧妹妹與她一起對抗病魔。王夢歌也表示：「我當時是要考研的，後來決定不考了，陪她看病。」

為了照顧妹妹，王夢歌還因為睡眠不足，在脖子上起了很多紅疹，「妹妹之前化療的時候，有時候晚上打針要打到兩三點，那會沒休息好，就起了這些。」

看到姐姐為自己做出的付出，王笑歌既感動又自責，「是我連累了她，耽誤了她的未來。」但王夢歌無怨無悔，她表示自己現在最大的願望就是把家人照顧好，一家人都平平安安。

報導曝光後，網友們對王氏姐妹的故事感到相當動容，紛紛祝福妹妹能早日康復，而姐姐能來年再戰，考研成功。