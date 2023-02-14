黃大米送遊民吃剩火鍋挨批！　他力挺「食材沒沾口水」：哪看不懂

▲黃大米因送吃剩的火鍋給遊民遭到撻伐，友人紛紛發聲力挺。（圖／翻攝自黃大米臉書）

圖文／CTWANT

日前知名女作家黃大米與友人相約吃火鍋，由於2人點太多吃不完，便將全部食材煮完打包帶走，並送給火車站的街友，怎料此舉卻引起作家謝知橋不滿，怒嗆對方「拜託不要把廚餘拿給遊民還沾沾自喜！」對此，苦苓挺身聲援好友，強調黃大米是將「還沒有吃的食材放進火鍋裡煮」，並非是吃剩的、沾了口水的食物，希望外界不要再惡意曲解善意之舉。

苦苓今（14日）發文為友人黃大米護航，表示能給予他人幫助是件好事，不要對樂善好施之人隨意攻擊，「首先，大米是把吃不完、還沒有吃的食材放進火鍋裡去煮，然後再打包，並不是把火鍋裡吃剩下的、沾了自己口水的食物打包送人，請不要惡意曲解。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

再者，苦苓認為如果該名遊民醒來看見食物，也可自行決定要不要吃，甚至讓給別人或丟掉，「他有受到什麼傷害嗎？這到底又關其他不相干的人什麼事？」

至於黃大米遭批「自認上帝」，苦苓則幫忙解釋，友人是看到遊民頭上枕著聖經，因此猜想對方是基督徒，想著若是對方發現醒來就有食物吃，大概會在心中感謝上帝賜福，但一定知道是「好心人送的」，就如大家常言是「天上掉下來的禮物」，忍不住反嗆，「這樣的文字到底是哪裡看不懂？」

此外，網紅崴爺今（14日）也在臉書粉專發文力挺，指出黃大米十分樂於為他人奉獻，且常常沒有思考太多便付諸行動，讓他屢次提醒「善良要有底線」，像是去年他與黃大米、地產秘密客敏婷一起去曼谷遊玩，當時由他負責保管泰銖，固定分配零用金給大家，怎料黃大米才短短2天就把1萬元泰銖（約新台幣8900元）全花光，但奇怪的是並未見她大肆購物，「後來被我們被發現，大米根本是一台『行動提款機』，她在路上看到有人在乞討，就會掏出皮夾的泰銖給那個人。」

崴爺透露，黃大米不但數學不好，就連鈔票的顏色也無法分辨，只要遇到有人向她乞討，一次就是大方捐出1千元泰銖（約新台幣890元），見到對方好意送火鍋給遊民，卻遭到惡意攻擊，讓他不滿直呼，「講我的好朋友偽善？其實，妳根本不了解私底下的她啊，不是嗎？」