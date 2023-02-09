愛心物資堆爆黨部…街友亂入「掃空騎樓捐贈品」　台灣基進回應了

圖文／鏡週刊

土耳其、敘利亞於2月6日凌晨，接連發生2次芮氏規模7.8強震，造成嚴重傷亡，已超過1.5萬人罹難，我國政府也在第一時間集結救難隊，投入救災活動。台灣基進高雄黨部為協助土耳其駐台辦事處寄送救災物資，發布募捐活動，截至今（9日）各界愛心已經塞滿黨部，但卻有人疑因生活困頓，在上班前夕竊走物資，但台灣基進表示不打算追究，盼將物品給有需要的人。

根據監視器畫面，今（9日）上午9點35分左右，有民眾在上班前將各類救援物資，堆置在位於高雄市三民區的台灣基進黨部門前，沒多久就有一名疑似是街友的男子到場，先是左顧右盼，接著就順手將門口的所有物品一掃而空。

對此，台灣基進高雄黨部表示，在土耳其傳出強震的災害訊息後，就有民眾捐贈冬季衣物、雨衣、靴子、毛衣、長褲、手套、圍巾、毛帽、襪子、內衣褲，以及其他如帳篷、床、睡墊、毛毯、睡袋、保溫瓶、手電筒、尿布、衛生清潔用品等大量物資，數量多到將黨部堆滿，顯見民眾愛心十分踴躍。

台灣基進高雄黨部指出，曾跟捐贈物資的善心人士提醒，最好不要將物品放在門口，但善心的民眾表示，若有人需要就給他們。監視器顯示，前來取走物品的，很可能是生活困頓之人，因此不會進行追究。感謝民眾熱心捐贈，且將物資都整理的乾乾淨淨。目前因為物資太多，黨部決定提早截止代收時間，但對於已經使用郵寄方式寄出的物品，還是會收件。