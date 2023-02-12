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遊泰挑戰「78樓透明步道」！　YTR嚇到險漏尿：孬到全程跪著

關韶文挑戰泰國曼谷最高地標觀景台，怎料當場嚇到雙腿發軟。（圖／擷取自關韶文臉書）

▲關韶文挑戰泰國曼谷最高地標觀景台，怎料當場嚇到雙腿發軟。（圖／擷取自關韶文臉書）

圖文／CTWANT

知名YouTuber「關關」關韶文上個月前往泰國旅遊，挑戰曼谷當地最高地標觀景台，本想優雅地拍張漂亮網美照，殊不知當場嚇到差點漏尿，讓他不禁無奈直呼，「孬到全程跪著！」

「以為來拍網美照，最後孬到全程跪著」，關韶文日前在臉書分享，透露自己終於登上泰國最高地標「曼谷王權Mahanakhon SkyWalk觀景台」，他先前曾看過好多網美來此拍照，但卻一直遺憾錯過，雖然一直看到網友們評論很可怕，但他仍十分鐵齒，「想說不過就是拍個照有怎樣嗎？」

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怎料，當他拿著鞋套抵達78樓時，他突然間明白大家所言非虛，「走上去先腿軟，只差沒漏兩滴尿！甚至要放棄拍照！」這讓他忍不住幽默直呼，「最後我只能說『夢想這條路，跪著也要走完！』原來是這個意思⋯。」

貼文曝光後，引起網友們留言熱議，「看完都濕了！！！！！（手濕）」、「這種我真的沒有辦法」、「我光看照片～已經在尖叫了」、「這實在太頭皮發麻了」、「看到就覺得腿軟了」、「你竟然醒著回來，我應該就昏倒在那邊了」，就連女星曾寶儀也心有戚戚焉，「沒錯！一開始我也覺得這有什麼！結果一站上去整個人腳軟只能用爬的！」

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