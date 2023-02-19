新娘「乘坐巨型天鵝進場」驚呆萬人　婚攝吐實：感覺挺震撼的

▲新人在酒店舉行婚禮，以特別的方式入場，讓人印象深刻。（圖／CTWANT／翻攝自微博）

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結婚是一生中最要的時刻，新郎和新娘總希望能留下美好的回憶。中國河北省邯鄲市日前有一對新人舉行婚禮，新娘搭乘巨型天鵝進場，讓現場所有人都印象深刻，畫面曝光引發討論。

據《沸點視頻》報導，事情發生在2月15日，婚禮在酒店進行，只見新娘乘著巨型的天鵝出場，天鵝的脖子上掛著一朵大紅花，翅膀緩緩拍動著，相當引人注目。主持人介紹，相傳天鵝被視為忠誠和永恆愛情的象徵，是和平、善良、真誠、勇敢、志向高遠的象徵，自古以來，人們稱之為「美善天使」。

▲新娘搭乘巨型天鵝進場。（圖／CTWANT／翻攝自微博）

對此，婚禮攝影師秦先生透露，他也是第一次見到這樣的場面，那是該酒店的特色，讓新娘以特別的方式入場，不同於一般只是走路而已，感覺挺震撼的。

消息曝光後，掀起熱烈討論，不少網友都認為有點尷尬：「沒覺得有什麼特色，土的掉渣」、「怎麼感覺怪怪的」、「說實話，有點社死」、「沒想詛咒誰，但第一眼真的像駕鶴西去」、「結婚用大雁比較合適吧」、「震撼還是震驚…」、「他們自己不尷尬嗎？」、「到底是什麼婚慶公司能搞出這種」、「有點嚇人」。