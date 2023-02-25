台南88槍案要犯遣返回台　台南藍綠齊聲查明真相

記者林悅／台南報導

針對台南學甲88槍槍擊案涉案逃亡主嫌洪政軍、孔祥志在大陸落網，並透過「兩岸共同打擊犯罪機制」將2嫌於25日下午遣返回台，由檢調押解台南偵辦，台南市藍綠雙方同表肯定，並希望檢警釐清查明真相。

▲台南學甲88槍槍擊案主嫌洪政軍、槍手孔祥志在逃亡108天後，在大陸落網，刑事局將2嫌押解回台，謝龍介對台南市警局長廖宗山的辦能力十分肯定 。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲於洪、孔等2嫌被緝獲押解回台一事表示，感謝檢警的辛苦，能夠把涉嫌的槍手和指使的人，能夠追查到案，相信台南市民和全國民眾都在關注這件事，也希望能夠盡速還原真相、相關人等都能夠繩之以法。

前台南市議員謝龍介表示，台南市警局長廖宗山，上任才1個多月，能在兩岸缺乏互信的情況下，能將洪、孔2嫌引渡遣返回台，他高度肯定廖宗山局長的能力，他也希望檢警能釐清案情，查明案情內幕，此案是否有官商勾結？是否黑吃黑？是否是光電利益引起的官商勾結，都要查明還給台南市民、全國人民一個真相。

▲台南市議會國民黨團書記長蔡育輝指出，對於紅龜洪政軍及槍手孔祥志落網，他感謝中國大陸在兩岸互信缺乏的情況下，肯讓2名犯嫌遣返回台灣。

台南市議會國民黨團書記長蔡育輝指出，對於紅龜洪政軍及槍手孔祥志落網，他感謝中國大陸在兩岸互信缺乏的情況下，肯讓2名犯嫌遣返回台灣，他希望檢警查明疑涉及光電利益的案件其動機、目的及手段，釐清事實真相。

▲台南市議會民進黨議員李宗翰指出，民進黨感謝台南市警局及各界對此案的認真努力，讓2名嫌犯在國外落網帶回台灣偵辦。



台南市議會民進黨議員李宗翰指出，民進黨感謝台南市警局及各界對此案的認真努力，讓2名嫌犯在國外落網帶回台灣偵辦，相件這個案件的重機及目的檢警一定會查明，能給國人同胞一個安全的環境，透過這樣認真偵辦，增加警方的自信及國人的信心。