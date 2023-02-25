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台南學甲88槍擊案2嫌晚上押解回台南　檢警表達偵辦到底決心

▲台南學甲88槍槍擊案主嫌洪政軍、孔祥志在大陸落網，2嫌於25日下午遣返回台，台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍、刑事局長李西河、台南市警局長廖宗山等人共同說明偵辦案情，表達偵辦到底決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍、刑事局長李西河、台南市警局長廖宗山等人共同說明台南學甲88槍槍擊案案情，表達偵辦到底決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對台南學甲88槍槍擊案涉案逃亡主嫌洪政軍、孔祥志在大陸落網，並透過「兩岸共同打擊犯罪機制」將2嫌於25日下午遣返回台，由檢調人員於晚上6時押解坻達台南市警局，台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍、檢察官錢鴻明、刑事局長李西河、台南市警局長廖宗山等人同說明偵辦案情，表達打擊犯罪偵辦到底決心。

▲台南學甲88槍槍擊案主嫌洪政軍、孔祥志在大陸落網，2嫌於25日下午遣返回台，台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍、刑事局長李西河、台南市警局長廖宗山等人共同說明偵辦案情，表達偵辦到底決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南學甲88槍槍擊案主嫌洪政軍、孔祥志在大陸落網，2嫌於25日下午遣返回台，台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍、刑事局長李西河、台南市警局長廖宗山等人共同說明偵辦案情，表達偵辦到底決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局於25日晚上召開記者會，台南地檢署襄閱主任檢察長許嘉龍、台南市警局局長廖宗山、刑事警察局局長李西河及檢察官錢鴻明、台南市刑大隊長林宏昇等人先在場等候押解之洪、孔2名嫌犯至警局正大門下車，帶入偵訊室後，隨後即由襄閱主任檢察官許嘉龍、刑事局長李西河、台南市警局長廖宗山等人共同說明偵辦案情過程及協請大陸公安緝捕洪嫌2人過程。

台南地檢署襄閱主任檢察長許嘉龍表示，2022年12月6日對畏罪潛逃之孔祥志發布通緝，於12月7日拘提當時接應槍手孔祥志之共犯李姓男子，訊問後專案小組檢察官向法院聲押獲准，於12月14日再次拘提前曾遭法院交保新台幣6萬元之郭姓男子，及與共犯洪政軍共同策劃此案之楊姓男子到案到案，經檢察官訊問後，於12月15日向法院聲請羈押禁見獲准。

12月16日專案小組分別前往新北市拘提於案發前提供楊姓男子槍枝之蔡姓男子到案，及前往高雄市拘提搭載楊嫌前往取槍之謝姓男子到案，2人經檢察官於12月17日亦向法院聲請羈押禁見獲准，經過四波查緝行動共羈押5名共犯。

▲台南學甲88槍槍擊案主嫌洪政軍、孔祥志在大陸落網，2嫌於25日下午遣返回台，台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍、刑事局長李西河、台南市警局長廖宗山等人共同說明偵辦案情，表達偵辦到底決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

刑事局長李西河指出，專案小組獲2022年12月底，獲悉洪政軍及孔祥志逃往大陸地區，即由刑事警察局與大陸地區交協且查緝，大陸警方於2月23日通知緝獲洪嫌2人，要求派員押解帶回，刑事局即於25日下午將2名共犯押解返台，由桃園機場入境，台南地檢署專案小組由錢鴻明檢察官率警方共同前往桃園機場，積極處理2名共犯入境後押解返回台南，感謝大陸公安的協助，讓2嫌順利押解回台偵辦。

▲台南學甲88槍槍擊案主嫌洪政軍、孔祥志在大陸落網，2嫌於25日下午遣返回台，台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍、刑事局長李西河、台南市警局長廖宗山等人共同說明偵辦案情，表達偵辦到底決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局長廖宗山表示，台南市不容許任何不法份子逍遙法外，只要敢在台南市本轄犯案，不論犯罪者逃到天涯海角，台南市警局絕對都有決心與能力將歹徒繩之以法。本案也在台南地檢署檢察長葉淑文及檢察官錢鴻明指揮之下，檢警合作無間，得以順利偵破本案，專案小組後續將對二嫌立即進行詢問調查，以查明槍擊案真正動機，追查作案槍枝及交通工具下落，並嚴查偷渡管道，務必一舉追查所有共犯及幕後教唆主嫌等。

▲台南學甲88槍槍擊案主嫌洪政軍、孔祥志在大陸落網，2嫌於25日下午遣返回台，台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍、刑事局長李西河、台南市警局長廖宗山等人共同說明偵辦案情，表達偵辦到底決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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