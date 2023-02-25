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台南88槍案主嫌落網！逃亡108天「重兵押回」　沉默不語低頭上車

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

九合一大選前於台南發生的學甲88槍擊案震驚全台，主謀「紅龜」洪政軍、槍手孔祥志犯後逃往大陸，今(25日)傳出已在大陸落網，2嫌將從廈門飛桃園機場，預定下午2時17分入境第二航廈。最終飛機2時33分降落，2嫌身穿防彈衣、戴墨鏡，旁邊有重軍圍繞戒備，2嫌在通過海關後面對媒體詢問，不發一語默默上警車，台南市警局特勤隊押解歸案釐清案情。

▲▼ 。（圖／記者劉人豪攝）

▲台南88槍案主謀、槍手今日從廈門押解回台。（圖／記者沈繼昌攝）

▲▼ 台南88槍案主謀、槍手今日從廈門押解回台。（圖／記者沈繼昌攝）

111年11月10日凌晨，台南學甲爆發88槍擊案，槍手孔祥志持槍先後到民進黨中執委郭再欽先前經營的公司廠房掃射58槍，隨後又轉往市議員謝旺財服務處鐵門連開30槍，案發後逃逸無蹤。

▲▼88槍擊案主嫌。（圖／記者沈繼昌攝）

▲▼88槍擊案主嫌以及槍手在層層戒護下抵台。（圖／記者沈繼昌攝）

▲▼88槍擊案主嫌。（圖／記者沈繼昌攝）

警方深入追查後懷疑與太陽光電利益糾紛有關，專案小組共發動4波查緝行動，接連逮捕5名涉案的共犯到案，並全數羈押禁見，但槍手孔祥志、以及幕後主使者洪政軍則在犯後偷渡出境，逃往海外。

孔祥志、洪政軍2人日前遭鎖定，並於大陸落網，搭華信AE992機預計今下午2點抵台。稍早3時許2人入境第二航廈，2嫌身穿防彈衣、戴墨鏡，旁邊有重軍圍繞戒備，查核身分通關後，媒體詢問「是跟光電利益有關嗎」、「收了多少錢」、「大陸有沒有人支援」，但都沉默不語低頭上警車，台南市警局刑事大隊將帶回釐清案情。

刑事警察局指出，專案小組日以繼夜追查，發現他們潛逃到大陸，因此將相關情資給大陸警方，終於在前天查緝到案，2嫌從台南海岸搭漁船離開偷渡到大陸泉州，誰提供協助偷渡還需要釐清。

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