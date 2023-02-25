台南88槍案「主謀+槍手大陸落網」　2人華信AE992機下午押解返台

▲槍手孔祥志，以及幕後主使者、綽號「紅龜」的洪政軍在大陸落網，今天將搭機返台。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、沈繼昌、劉人豪／桃園報導

九合一大選前於台南發生的學甲88槍擊案震驚全台，主謀「紅龜」洪政軍、槍手孔祥志犯後逃往大陸，今(25日)傳出已在大陸落網，2嫌將從廈門飛桃園機場，預定下午2時17分入境第二航廈，台南市警局刑事大隊已經待命，準備將人帶回釐清案情。

▲市議員競選總部鐵門掃射30槍者。（圖／記者林悅翻攝）

111年11月10日凌晨，台南學甲爆發88槍擊案，槍手孔祥志持槍先後到民進黨中執委郭再欽先前經營的公司廠房掃射58槍，隨後又轉往市議員謝旺財服務處鐵門連開30槍，案發後逃逸無蹤。

▲▼民進黨中執委郭再欽位於學甲的公司也遭槍手連開58槍，造成建物窗戶玻璃彈痕累累。（圖／記者林悅翻攝）

警方深入追查後懷疑與太陽光電利益糾紛有關，專案小組共發動4波查緝行動，接連逮捕5名涉案的共犯到案，並全數羈押禁見，但槍手孔祥志、以及幕後主使者洪政軍則在犯後偷渡出境，逃往海外。

孔祥志、洪政軍2人日前遭鎖定，並於大陸落網，2嫌今天將搭華信航空AE992班機，從廈門飛桃園機場，預定下午2時17分入境第二航廈，台南市警局刑事大隊已經待命，準備將人帶回釐清案情。