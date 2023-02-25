台南88槍案2主嫌落網　跨海逃亡108天...2／26偵訊後將聲押

▲震驚全國台南88槍擊案，主嫌洪政軍、槍手孔祥志在逃亡108天後，在大陸廈門落網，刑事局25日下午將2嫌押解回台，台南地檢署檢察官錢鴻明率警前往機場，押解2嫌回台南偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

震驚全國台南88槍擊案，相關涉案的共犯都被收押偵辦，主嫌洪政軍、槍手孔祥志在逃亡108天後，在大陸廈門落網，刑事局派員前往在25日下午搭機將2嫌押解回台，台南地檢署檢察官錢鴻明率台南市警局專案小組人員前往桃園機場，押解2嫌回台南偵辦。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，台南地檢署於2022年11月10日上午6時許，接獲台南市警局通報，於當日凌晨2時58分許，有歹徒持槍在台南市學甲區頂山寮某科技股份有限公司射擊58發子彈，再於同日3時6分在同區中正路謝財旺市議員競選總部鐵門亦遭掃射30槍，檢察長立即指示分案偵辦並由檢察官組成專案小組，積極指揮並與警方保持密切聯繫。

台南地檢署與台南市警局專案小組成員，經過幾波的執行，除先於2022年12月6日台南地檢署對畏罪潛逃之孔祥志發布通緝，於12月7日拘提當時接應槍手孔祥志之共犯李姓男子，訊問後專案小組檢察官向法院聲請羈押獲准，於12月14日再次拘提前曾遭法院交保新台幣6萬元之郭姓男子，及與共犯洪政軍共同策劃此案之楊姓男子到案到案，經檢察官訊問後，於12月15日向法院聲請羈押禁見獲准。

12月16日專案小組分別前往新北市拘提於案發前提供楊姓男子槍枝之蔡姓男子到案，及前往高雄市拘提搭載楊嫌前往取槍之謝姓男子到案，2人經檢察官於12月17日亦向法院聲請羈押禁見獲准，經過四波查緝行動共羈押5名共犯。

台南地檢署與台南市警局專案小組成員，經過幾月來的縝密的追查及研判，獲悉遭南檢署通緝之共犯洪政軍及孔祥志逃往大陸地區，即由刑事警察局與大陸地區交協且查緝，於2023年2月25日下午1時許將2名共犯押解返台，由桃園機場入境，台南地檢署專案小組由錢鴻明檢察官率警方共同前往桃園機場，積極處理2名共犯入境後押解返回台南之過程。

許嘉龍襄閱主任檢察官指出，因押解回台南時已經是日落後，依刑事訟訴訟法第100條之3規定司法警察詢問犯罪嫌疑人，不得於夜間訊問，2名共犯將於2月26日經警方專案小組訊問後，再交由檢察官複訊。台南地檢署絕不容許任何人以暴力、持槍或任何不法方式行恐嚇之事，破壞社會安寧，若有不法情事發生，南檢必定全力查緝，將歹徒繩之以法，以維社會秩序之安全及安定。

據了解，台南地檢署與台南市警局專案小組，於1個半月前獲悉洪、孔2嫌逃亡大陸，即請刑事局與大陸交涉協請查緝，大陸公安於廈門將嫌緝獲，於2月25日下午1時20分由刑事局人員，搭華信航空AE992航機從廈門飛桃園機場押解回台，原定下午2時17分入境第2航廈，最終飛機2時33分降落，2嫌身穿防彈衣、戴墨鏡，旁邊有重軍圍繞戒備，2嫌在通過海關後面對媒體詢問，不發一語默默上警車，由台南市警局特勤隊押解歸案釐清案情。

而洪、孔２嫌落網之消息傳回台南，本案被害人謝財旺表示，他已退休，不便過問此事，謝財旺女兒市議員謝之凡、孔祥志母親表示，要看到孔祥志本人確實回來再說。



另一方面，由於洪、孔兩人已有逃亡事實，預計檢方偵訊後將向法院聲請羈押。