投胎3次都失敗！弟弟急託夢「1句話」　結局神展開

▲媽媽是高齡產婦，本想拿掉弟弟，結局神展開。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「弟弟叫我媽不要拿掉他！」一名網友透露，媽媽當年懷上弟弟，考慮是高齡產婦而動念要拿掉，結果一位久違不見的舊同事來告知，弟弟託夢請求不要拿掉，若能順利投胎成功，一定會給予報答。果真弟弟出生3年後，家裡公司賺大錢，於是爸爸媽媽買了新房，讓原PO感到嘖嘖稱奇。

一名男網友在Dcard分享玄奇故事，他與弟弟差了快10歲，當年媽媽已算是高齡產婦，因此有意打算拿掉弟弟，不料某天，一位離職的同事突然現身，並主動詢問媽媽是否懷孕了，結果展開一連串難忘經歷。

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當時媽媽驚訝反問「你怎麼知道？」結果同事直呼，就是孩子來託夢，希望不要拿掉「他」。正當媽媽一頭霧水時，同事感慨直言，這孩子投胎3次都失敗，如果這次又被拿掉，就等於4度錯過轉世到人間，因此便開出條件，「如果投胎成功，一定會好好報答妳！」

聞言，媽媽半信半疑答應生下孩子，結果懷孕過程很不穩定，感覺好幾次都快流掉了，後來又回穩了。事實上，這是原PO最近才得知得事，因而也好奇弟弟平安出世後，到底報答是什麼？媽媽則回應，「弟弟成功投胎的話，就會報答我們家一大筆的錢。」

該文章曝光後，一票網友驚奇回應，「這來報恩的啦！好好珍惜欸」、「親屬四種緣：報恩、報怨、討債、還債」、「真的有一大筆錢嗎？沒有的話趕快去搖弟弟」、「怎麼可能一出生就有錢？搞不好弟弟很會讀書長大賺大錢或是偏財運很好之類的吧」。

留言串中，也有網友真實分享，「先騙再說，先投胎先贏（誤）。我大嫂剛懷孕三個月時，因為她哥是乩身，結果她哥說懷男生，但我卻夢到她生了一個白胖胖的女娃，笑得很開心。我大嫂才不相信我，結果去照產檢時，還真的是女嬰，現在小孩生下來很久了，真的跟我夢到的一樣」。

事後，原PO也補充家裡賺大錢的細節，「原來我弟弟出生後3年內，我們家公司生意變很好，就賺了一筆錢，可以買房子，我們就搬家，原本房子超可怕！」