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兒傳LINE撒嬌「過來陪我啦」　她卻嚇喊救人！媽媽們爆共鳴

▲▼小孩,電腦,計算（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲兒子的奪命召喚，讓媽媽們祈禱快開學。（示意圖，非本文當事人／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「救人喔！寒假到底還要多久？」醫藥記者梁惠雯8日在臉書社團「家有男孩崩潰日常」貼出一張LINE截圖，只見兒子狂傳「妳過來陪我啦」，奪命召喚讓她哭笑不得，因為母子倆其實都在家，她只是在隔壁房間而已。媽媽們見狀也超有感，「彷彿有畫面在眼前啊」、「我以為……3歲過了就好，原來還有9年。」

從截圖中可以看到，小男生狂傳LINE呼喚，「妳過來陪我啦」、「媽媽」、「快」、「麻麻」，光是「妳過來陪我啦」就傳了5次，見她都沒回應，還丟一個小男孩怒喊「MOM」的貼圖。梁惠雯不禁喊，「救人喔！寒假到底還要多久？」並hashtag，她當時「#人在隔壁房間」，開玩笑說根本是滿滿的「#精神壓力」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自家有男孩崩潰日常）

▲梁惠雯貼出LINE截圖。（圖／翻攝自家有男孩崩潰日常）

梁惠雯透露，兒子現在12歲、讀小六，最近開放給他用LINE，「沒想到給我來這招」。不過，這次奪命追魂召喚是讓爸爸去了，「各位可以想像，他打電動還要指定我『隨侍在側』的生活嗎？」甚至出門一下，兒子就會碎唸「怎麼去那麼久？」

截圖引發共鳴，「我彷彿有畫面在眼前啊！不一樣的是，我鵝子是在我面前用聲控的」、「我家已經國一了～一直媽媽媽媽媽媽叫～快開學……讓我清靜一下吧」、「我兒子也是，每天一直媽媽媽媽媽媽叫，我都懷疑他是不是沒有爸爸了」、「奪命連環摳，這是恐怖前世情人了嘛」、「媽媽叫，賴版」、「我家1歲、4歲都用喊的，所以12歲會升級為打字的（筆記）。」

也有人忍不住直呼，「好可愛又好煩喔」、「我家10歲的也是，所以這樣會持續到12歲？太驚恐了」、「我看完全部都留言更驚恐，我兒目前才2歲，我還要熬10年，我完全懵了。」還有家長則感傷道，「有點羨慕，現在家裡小孩有國一、國三生，都不理媽媽了」、「立馬過去陪！再過幾年就不給陪了。」

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