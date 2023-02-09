兒子堅持出國救援「父擔心落淚」！母忍哭喊話：等你平安回來

▲台灣搜救隊赴土耳其救災。（圖／行政院）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我不能哭，我還要等兒子回來。」臉書「匿名2公社」8日出現一篇貼文，撰文者稱自己只是個平凡的媽媽，隔空對兒子喊話，「這次的救難目標在國外，我相信，你們一定會平安回來。」雖然文中沒有明講地點，但網友們都猜測，原PO兒子就是飛往土耳其的台灣搜救隊員，紛紛感動送上祝福。

這位網友文中對著兒子感性喊話，「兒子～家人都以你為榮，雖然你們這次的救難目標在國外，我相信，你們一定會平安回來，就像在台灣一樣，我們期待你們的佳音」，希望兒子出國一定要好好照顧自己，救援時也別忘了有人在等他回家。

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「希望大家一起祝福所有的救難隊員，都會平安回來。」原PO接著說，自己只是個平凡的媽媽，會害怕、會擔心，但阻止不了兒子堅持的心，所以藏著情緒、默默地發文，「因為，孩子的爸爸已經默默的流下擔心的淚水，我不能哭，我還要等兒子回來。」

▲文中雖未明講，但網友認為兒子就是赴土耳其的台灣救難隊員。（圖／翻攝自匿名2公社）

看到貼文後，網友們都很感動，「兒行千里母擔憂！祝救援人員平安順利」、「謝謝這些默默付出的英雄！一定會平安歸來的」、「台灣之光、台灣英雄」、「謝謝妳的兒子，所有台灣人以救難隊員為榮」、「妳害我也哭了，好人有好報的放心啦」、「謝謝孩子英勇的善心，是台灣人的驕傲」、「謝謝妳的孩子，毅然決然出發救人命，我們大家一起等他們平安回台」、「這麼好的孩子，一定知道父母的擔憂，他一定也會保重自己、平安歸來。當然，整個台灣的國人都希望他們平安。」