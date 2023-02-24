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林明溱以訟止謗、破抹黑「溱相大白」！「最佳推銷員」讓農產外銷破億繁榮南投

▲▼林明溱,抹黑,中國國民黨,南投縣 。（圖／林明溱辦公室提供）

▲國民黨南投立委補選候選人林明溱（右）、文傳會副主委林家興（左）今（24）日出席「綠不騙不會選？破除謠言守護家園 還我南投乾淨選風」記者會。（圖／林明溱辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

中國國民黨南投縣黨部今（24）日舉行「綠不騙不會選？破除謠言守護家園 還我南投乾淨選風」記者會，國民黨南投立委補選候選人林明溱、文傳會副主委林家興出席，林明溱明確表達以訟止謗之決心，林家興也針對迄今為止民進黨的6大抹黑造謠進行澄清，強調民進黨不抹黑就不會選舉，一定要站出來破除謠言，讓「溱相大白」，盼能守護南投乾淨選風與純樸家園，讓南投再贏一次！

林明溱指出，民進黨這次立委補選想用中二選區打擊顏寬恒那套來對付他，他當八年縣長沒有什麼可以抹黑，民進黨南投縣議員沈夙崢與民進黨發言人黃彩玲等人卻持續造謠，已嚴重損害其名譽，因此他今天正式向法院提告沈夙崢意圖使人不當選，希望法院秉持公正，盼司法能遏止造謠。

林家興則表示，今早民進黨召開的記者會指控林明溱「花費數千萬元公帑」出國，卻又不敢、不能講清楚相關數字，又在用打模糊仗的方式試圖用不實、不完整資訊抹黑造謠，反觀國民黨今日開誠布公公布所有相關數據向社會大眾報告，清楚指出林明溱不但創下外銷南投農產品「破億」佳績，更在任內讓觀光南投人數近乎翻倍，由488萬成長到751萬，簡直是南投的「最佳推銷員」，相信南投鄉親看在眼裡，會選擇「務實經貿」、為南投鄉親交出好成績的林明溱，而非「務實台獨」、擋疫苗挺萊豬的賴清得與蔡培慧，來代表南投繼續拚繁榮好生活！

▲▼林明溱,抹黑,中國國民黨,南投縣 。（圖／林明溱辦公室提供）

林家興並針對多項民進黨惡意抹黑的選舉造謠進行澄清，包括：

1.移花接木的「錄音檔」：⺠進黨2月21日公布的所謂林明溱錄音，其實是2月17日公開的媒體聯訪內容，故意不放影片，刻意讓媒體以為這是私下錄音檔案。

2.為何買得起房？冷飯熱炒：
民進黨散播關於買房的抹黑文宣要林明溱講明白，但其實林明溱已經講過非常多次，是民進黨不懂數學，也不願看清真相，也都是在去年縣⻑選舉時就攻擊過資訊，根本冷飯熱炒，選⺠早就不買單。⺠進黨沒講的是：其中第一間房子是擔任公務員及學校主任的林明溱縣⻑大兒子夫妻自己存錢20幾年買的，也有自己的房貸；另外二兒子的第二間房子，也有1,500萬的房貸，⺠進黨胡亂算數，怎麼都不敢提事實數據？

3.50萬豪宅？隱匿資訊潑髒水：
購屋給二兒子共花2281萬，其中包含土地及建物1,500萬房貸。建物部分3樓半1,333萬，共103多坪，平均1坪約12.9萬；土地部分967萬，共80.99坪，平均1坪約11.9萬。絕非⺠進黨所謂1坪4、50萬的豪宅，民進黨是否數學不好？是笨還是壞？

4.「5年去中國大陸84次」假訊息：
今早民進黨記者會抨擊林明溱多次到大陸，但是其實真正由縣府自辦、林明溱縣⻑因公親自出訪的次數，5年僅有14次，其中11次是到大陸、港澳地區。況且南投農產品因⺠進黨執政兩岸關係緊張、經貿出口至對岸標籤問題受阻，導致農⺠產品卡關，只有林明溱努力外銷，產銷及觀光成績亮眼，林明溱縣長8年任期展售49場次，總共直接外銷5,691萬元、農⺠團體外銷6192萬元，讓南投農產品外銷「破億」，還有其他更多產銷合約數字待整理後公佈，這樣的亮眼成績相信對得起南投鄉親；而來南投的遊客人次也從104年上任時的488萬人，成⻑到疫情前108年有751萬人。⺠進黨為選舉抹黑林明溱、抹煞縣府團隊貢獻？民進黨的「務實台獨」能幫南投外銷農產品嗎，對得起南投鄉親？

▲▼林明溱,抹黑,中國國民黨,南投縣 。（圖／林明溱辦公室提供）

5.要在竹山蓋垃圾場純屬謠言：
地方從去年開始有耳語稱林明溱要在竹山蓋垃圾場，但是這純屬謠言，林明溱本人也公開澄清，絕對守護竹山環境，不僅許淑華縣長將努力協調，他若當選立委，也會努力爭取協調其他縣市來收運南投縣的垃圾。

6.假⺠調真抹黑：
近期收到支持者在地方群組反應接到不專業民調電話，該通民調相當可疑，支持者警覺後開啟錄音，內容只針對林明溱的所謂爭議追問，明顯有誘導，假民調之名進行認知作戰，疑似「假⺠調真抹黑」，當民眾回應為何不詢問對手蔡培慧挺萊豬、擋疫苗等爭議時，訪員即語塞。這類情況，去年許淑華選縣⻑時也發生過，此次故技重施！現場也播出該假民調電訪錄音與真正專業合格電訪內容，兩者提問方式與訪員專業度有明顯差異，相信南投鄉親有智慧分辨！

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關鍵字：

林明溱抹黑中國國民黨南投縣

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