228連假賴清德坐鎮南投輔選　朱立倫：藍營大咖會團結催票

▲朱立倫赴南投輔選林明溱。（圖／國民黨提供）

記者崔至雲／新北報導

南投縣第二選區立委補選選情倒數，國民黨主席朱立倫今（24日）到南投輔選同黨籍候選人林明溱，媒體問到，民進黨主席賴清德228連假三天都在南投備戰，是否備感壓力？朱表示，民進黨無窮盡資源全黨打一人，連假期間新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政都會來南投助選，拜託大家幫忙催票。

朱立倫今日整天陪同林明溱在南投輔選，一早到竹山正覺寺、竹山三元宮參拜，也到竹山菜市場掃街拜。被問到賴清德連假三天都在南投輔選，是否有壓力，朱立倫回應，民進黨無窮盡資源全黨打一人，國民黨沒有這些資源，但是國民黨打團體戰，全力支持林明溱，連假期間侯友宜、盧秀燕、蔣萬安、張善政、黃敏惠等人都會來南投助選，展現團結一致。

媒體問到，外傳鴻海集團創辦人郭台銘也要來幫林明溱助選？朱立倫表示，沒聽過這樣的傳言，但是歡迎每一位好朋友，透過各種方式，不管是電話或簡訊，或直接到南投來，幫助優秀、有政績的林明溱，能夠在3月4號高票當選。

至於國民黨北市黨部主委黃呂錦茹請辭，被指是因王鴻薇立委補選期間，說好的300萬經費，黨中央只給200萬，朱立倫澄清，黃呂錦茹是認真的主委，她現在持續在領導台北市，這些無謂的謠言希望到此為止。

