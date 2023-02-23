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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠控購豪宅贈子1棟變2棟　林明溱批抹黑：明天提告！

記者高堂堯／南投報導

南投縣第二選區立委補選下周六投票，民進黨今再劍指國民黨候選人林明溱購買「豪宅」爭議，質疑林明溱聲稱用選舉補助款購買1棟，實際上卻是買給大兒子林儒宏、二兒子林儒彬各1棟，且金源依舊不明，還涉及以縣長權力將低價的工業用地變更為住宅用地、施壓建商等；林明溱回應，若有涉及不法就請檢調單位偵辦，斥民進黨不實抹黑，明天將提出違反選罷法告訴。

▲民進黨新聞部主任張志豪（右起）、南投縣議員蔡銘軒和沈夙崢舉行記者會，指控林明溱購買2棟豪宅金源不明。（圖／民進黨提供）

▲民進黨新聞部主任張志豪（右起）、南投縣議員蔡銘軒和沈夙崢舉行記者會，指控林明溱購買2棟豪宅金源不明。（圖／民進黨提供）

民進黨中央黨部今天上午舉行「踢爆！林明溱一再說謊欺騙」記者會，由民進黨新聞部主任張志豪、南投縣議員蔡銘軒和沈夙崢出席，依林明溱、林儒彬父子過去針對購買豪宅金額來源及貸款的說法，以及錄音檔內容，指控林明溱明顯說謊，對外一直聲稱是利用選舉補助款購買，而且「只買一棟」，並堅稱是平價豪宅，但經調查發現隔壁棟也是林明溱長子林儒宏所有，2棟總價4600萬，恐涉及財產來源不明罪，要求林明溱應該說清楚。

沈夙崢痛批，林明溱購買豪宅還有許多疑點：第一個是林儒彬擔任不支薪縣長特助，如何跟銀行貸款？第二，該房附近用地在2017年仍屬工業用地，後經林明溱縣府地目變更成為住宅用地，而林明溱2018年選連任時，營造廠商提供50萬元政治獻金，2019年就開始興建，林明溱是否以縣長權力向建商進行溝通或欺壓，並可以透過地目變更的方式，讓房子可以比較容易興建。

國民黨發言人林家興爾後澄清，民進黨21日公布所謂林明溱的「私下錄音」，實為17日媒體聯訪的公開內容，明顯是移花接木、把選民都當笨蛋；林明溱購屋花費2000多萬，其實包含建物和土地：建物3樓半總共103多坪為1333萬，平均1坪約12.9萬，而土地967萬總共80.99坪，平均一坪約11.9萬，並非民進黨所謂一坪40、50萬的豪宅。

▲▼國民黨發言人李明璇陪同林明溱於南投市菜市場拜票。（圖／林明溱競選總部提供）

▲▼國民黨發言人李明璇陪同林明溱於南投市菜市場拜票。（圖／林明溱競選總部提供）

▲國民黨發言人李明璇陪同林明溱於南投市菜市場拜票。（圖／林明溱競選總部提供）

林明溱上午由國民黨發言人李明璇陪同，前往南投市菜市場拜票，表示正因為自己沒有甚麼好攻擊的，對手才會一直無中生有；長子和長媳夫妻倆都有正當職業、一個月合計10幾萬的收入，存了近20年的錢，加上貸款，買一棟房子並無困難，「不要把林明溱看得那麼扁！」痛批綠營刻意不提他買的那棟也有1500萬貸款，就是故意要亂講亂抹黑、讓年輕人討厭林明溱。

林明溱強調，民進黨一再抹黑我買房子的事情，若認為有任何違法的疑慮，那就請檢調單位來偵辦，他也希望檢調主動來調查，並準備在明天提告南投縣議員沈夙崢等人一再不實指控、意圖使人不當選。

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