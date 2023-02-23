「最美發言人」到南投挺林明溱　狠批：民進黨多一席蔡培慧還得了

▲李明璇特地至南投替林明溱加油。（圖／翻攝自李明璇臉書）

記者江采蓁／綜合報導

南投縣第二選區立委補選將於下周六（3月4日）投票。日前表態參戰立委初選的「國民黨最美發言人」李明璇今（23）日一早也下南投替國民黨候選人林明溱站台，喊話南投有著好山好水好人情味，別讓美麗的山水染上銅臭味了。

李明璇表示，她今日一早就特地來到南投為林明溱加油，因為這兩年她有很深的感觸，突然發現每一席立委都至關重要。她提到，執政黨因為佔多席次，所以就算在野「甲級動員」、上街抗爭，都阻止不了他們任何想通過的法案、任何想通過的預算，真的很可怕。

李明璇批評，這兩年疫情，當初那群立委不顧民意，發了狂似的擋BNT，8000億防疫預算亂花一通，甚至眼睜睜放任指揮中心「不看專業只看顏色」的錯誤政策，他們都是害台灣傷亡慘重的幫兇，「民進黨要是再多一席蔡培慧還得了。」她指出，民進黨候選人蔡培慧過去跟著黨造謠BNT、跟著黨支持開放瘦肉精美豬，她提到，還有已經好一陣子的「缺蛋」問題，「農委會主委在哪裡？」她痛批，原來陳吉仲去年就在輔選蔡培慧選縣長，現在為了輔選蔡培慧選立委，光是2月就悠閒來過好幾次南投座談、泡茶。

李明璇最後強調，南投有著好山好水好人情味，別讓美麗的山水染上銅臭味了，請南投鄉親務必要拒絕只為了自身利益的「黨意立委」。