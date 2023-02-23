陸客來台觀光評估中　陸委會：希望先做好「管理面」的強化

▲陸委會副主委李麗珍。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦22日批評民進黨仍禁止大陸居民赴台交流、旅遊，違背了兩岸同胞的願望。對此，陸委會23日回應，陸客來台觀光涉及多個部門，正在進行規劃與評估，希望能做好管理面的強化，未來開放時提供優質、安全的旅遊。

陸委會副主委李麗珍23日在例行記者會上提到，兩岸觀光產業的從業人員非常多，對兩邊來說都是很重要的產業，疫情和緩之後，兩岸民眾對海外旅遊的意願是非常強烈的，所以兩岸旅遊市場的開放，我方都是很積極來面對。

對於國人組團前往大陸旅遊，李麗珍表示，交通部對何時取消禁令正在積極評估當中。

對於陸客來台觀光，李麗珍指出，這涉及比較多的部門，「我們有會同交通部、移民署，正在進行規劃與評估，同時也希望做好未來管理面的強化，這些都是目前積極在進行當中的。」

至於所謂「管理面」的細節，李麗珍解釋，過去大陸旅客組團來台，有存在著一些問題，比如「一條龍」的問題，或是以旅遊的名義進來，但可能從事的不是旅遊活動，「這部分我們希望，未來要再開放的時候，提供的是一個優質、安全的旅遊。」

李麗珍更進一步指出，台灣的旅遊業者好幾年沒有接待大陸旅客了，包含作業、從業人員的教育訓練工作等，相關主管部門也需要積極來進行，「當然，旅遊的開放，一定程度也需要透過旅遊協議的平台，雙方的業務主管部門也應有一定程度的溝通，才會讓整個事情比較順暢。」