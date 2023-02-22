陸弔唁團無法赴台　國台辦再強調「根本不涉及與陸委會往來」

▲陸「星雲弔唁代表團」龍明彪（前中）、葉小文（前左）12日於大覺寺參加弔唁 。（圖／信眾提供）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸知情人士日前向《東森新媒體ETtoday》獨家還原經過稱，大陸弔唁團無法赴台，全出自於民進黨方面「出爾反爾」。國台辦今（22）日表示，此次大陸弔唁團赴台根本不涉及國台辦與陸委會之間的人員往來。

國台辦新聞發言人朱鳳蓮指出，大陸代表團此次準備赴台，目的單純，就是弔唁星雲法師，弔唁團38人在佛光山協助下，循正常途徑統一辦理赴台手續，提交人員名單、行程和相關申請表，根本不涉及國台辦與陸委會之間的人員往來。

朱鳳蓮接著批評台灣某家媒體，在2月11日大陸弔唁團準備出發赴台之際，大幅報導赴台被拒，甚至詳細公開弔唁團中12名大陸公職人員的姓名和工作背景資料，「如果沒有民進黨當局的背後操作，這家綠營喉舌媒體怎麼會得到這些信息？」。

朱鳳蓮指出，這樣的惡意操弄，就是典型的民進黨「刻意進行政治操作」，奉勸民進黨和「台獨」媒體不要再做這些自欺欺人的虧心事，不要再做不得人心的事，任何「刻意進行政治操作」的伎倆，最終都要露餡，也注定失敗。

▲江蘇揚州副市長劉流的「本職」公章證明，無台辦身份。（圖／受訪者獨家提供）

大陸知情人士日前受訪表示，當時38名團員如實填寫入台申請表，甚至被要求提供各種細節資料，連中佛協的長老也必須從小學開始交代生平簡歷，大師親友上飛機前一刻才通知放行。他也提供劉流申請入台原件，「遭質疑假冒『江蘇台辦』的揚州副市長劉流，都有提供加蓋單位公章的任職證明，何來造假？」

陸委會日前表示，10日晚間已接獲佛光山轉達陸方意見，由中共台辦、統戰部、中國佛教協會組成的弔唁團，因部分團員具現職官員身分未能獲准入境，基於「團進團出」原則，陸方決定取消全團人員來台行程，並稱「赴台受阻責任完全在台有關方面摻入政治因素造成」，企圖將責任歸咎我方政府。